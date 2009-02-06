Кризис может остановить рост рынка пива в мире

Мировое потребление пива в этом году может остаться на уровне прошлого года из-за экономического спада, считают участники рынка, собравшиеся во французском Лилле, сообщает Рейтер.

"Рыночные условия меняются в связи с финансовым кризисом", - сказал Ален Кэкерт, директор по закупкам производителя солода Malteurop. "Сейчас все дело не в предложении, а в спросе".

С 2005 по 2008 годы мировое производство пива выросло на 14 процентов до 1,8 миллиарда гектолитров, особенно в ответ на рост спроса в развивающихся странах. После роста продаж на 5,3 процента в 2007 году производители предсказывали рост в 2,0-2,5 процента в 2008 году, но им пришлось умерить ожидания.

"Некоторые считают, что в прошлом году роста вообще не было", - сказал Жан-Клод Жирар, управляющий директор солодового брокера Interbrau, добавив, что никто не ожидает роста и в этом году.

В связи с этим производители могут переключиться на более дешевое пиво с пониженным содержанием солода. Например, в Китае для приготовления одного гектолитра пива количество солода снизилось до 7,75 килограмма против 13 килограмм в среднем по Европе.

Производители солода уже почувствовали на себе снижение спроса. В России они сократили производственные мощности на 25 процентов, сказал Жирар, добавив, что в ближайшие недели их примеру могут последовать европейские производители.

В свою очередь снижение потребления солода приведет к росту запасов сырья для его производства - пивоваренного ячменя - и без того значительных после обильного урожая прошлого года. В Евросоюзе запасы могут достичь 1,3 миллиона тонн к концу нынешнего сезона, что соответствует шестинедельным запасам.