Водка-”минималка” требует жесткого контроля

В конце прошлого года легальным производителям высокоградусной продукции удалось добиться установления минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Согласно проведенным ими расчетам, качественная водка не может стоить в магазине дешевле 14 грн. за 0,5 литра, а качественный коньяк – ниже 25 грн. По мнению производителей, цена ординарного коньяка «3 звезды» в 25 грн. за 0,5 литра является тем минимумом, который позволяет производителю коньяка по классической технологии (а не методом – "слепили из того, что было"), получать прибыль. Соответственно, продукция ниже этого ценового лимита является сомнительной по качеству и происхождению. С водкой – те же аргументы.

Нововведение на деле

Данная мера направлена на сокращение, а в идеале на полное уничтожение теневого сектора, которому на сегодня специалисты приписывают 20% алкогольного сектора. По мнению участников рынка, производители, продававшие водку по цене ниже 14 гривень, не занимаются маркетингом, а также рекламой своей продукции. Минимизация цены их «бутылочки» была обусловлена только уходом от уплаты акциза, либо его частичной уплаты. "Когда такая водка перешла в категорию 14 гривень, такие производители не стали платить акциз. Мы это понимаем. С другой стороны, их водка становится неконкурентноспособной на фоне продукции легальных производителей, которые на алкогольном рынке работают давно, и профессионально и качественно занимаются производством и продвижением своей продукции. Введением данного закона мы планировали, что дешевая водка не выдержит конкуренции и постепенно вытеснится с рынка", - подчеркивает директор по маркетингу группы «Баядера» Дмитрий Самсоненко (ТМ "Хлебный дар").

В ассоциации производителей алкоголя и табака "СОВАТ" отмечают, что по результатам первых месяцев действия минимальных цен на крепкий алкоголь и после введения акцизных марок нового образца (на которых указывается, сколько гривень составляет акциз с этой бутылки) прослеживается тенденция выхода из тени еще недавно скромно прятавшейся там продукции. В частности, по словам директора СОВАТ Владимира Демчака, последние месяцы прошлого года показали колоссальный рост производства водки и резкое падение производства ликеро-водочной продукции и настоек – более чем на треть. По мнению эксперта, это объясняется не внезапным изменением структуры рыка, а всего лишь его легализацией. Так, продукция, которая проводилась по документам как настойка, акциз на которую ниже, чем на водку, теперь честно называется водкой и, соответственно, попадает в свою категорию и платит свой акциз. То есть, объемы, которые ушли из сегмента настоек, просто перешли в сегмент водок.

«Нелегалы» не дремлют

Производители как водки, так и коньяка уверены в эффективности введенных мер по борьбе с «тенью». Правда, с небольшой оговоркой – если эта норма будет на самом деле действовать, а ее выполнение - контролироваться. Легальные производители подтверждают - частично принятые меры имели результат и некоторые теневые производители сейчас наблюдают существенное падение продаж.

Однако водочники признают, что закон оказался полумерой. При цене 14 грн. нелегальные производители не стали платить акциз, но у них увеличился заработок и, соответственно, увеличился интерес развиваться и дальше. Кроме того, участники рынка отмечают, что возродилась система откатов. То есть, официально водка продается за 14 гривень, но при этом теневой производитель приходит в магазин и предлагает продавцу или заведующему 1-2 гривни с бутылки, тем самым «мотивируя» продвижение именно его продукции.

Коммерческий директор УК Nemiroff Сергей Блескун отмечает, что нельзя с полной уверенностью заявить - за 2 месяца с момента введения минимальных цен доля теневого оборота существенно сократилась. "К нашему сожалению, «не чистые на руку» производители успели найти свои способы продолжения практики нелегального производства алкоголя, в том числе и схемы с возвратом потребителю тех самых 2-3 «комфортных гривень», - отметил специалист.

По мнению профильной ассоциации и легальных производителей, для полноценного действия принятых мер необходимо, чтобы они подкреплялись фискальным законодательством, и главное – качественной работой контролирующих органов исполнительной власти. "Сегодня очень важен контроль оплаты акциза, оригинальная акцизная марка и так далее. Но в условиях нынешней экономической и политической ситуации в стране этому, к сожалению, мало уделяют внимание. А здесь важно, чтобы работа по детенизации алкогольного рынка велась параллельно с двух сторон – со стороны контролирующих органов и высокой минимальной цены", - подчеркивает Д.Самсоненко. По его словам, речь идет скорее не о нововведениях, а о необходимости привести в исполнение те законы, которые приняты на сегодняшний день. "Простое соблюдение законов и контроль за всей продукцией, которая сегодня поступает в розницу, – от качества самого продукта до устранения воровства денег у государства в виде неоплаченного акциза – это и приведет нас к легальному рынку и здоровой конкуренции, защитит и укрепит легальный бизнес", - добавил он.

Коньяк туда же

В свою очередь директор по маркетингу ТМ «Шустов» Юлия Комаров считает, что для коньячной отрасли очень важным моментом является соблюдение «Закона о вине» и контроль со стороны государства за соблюдением законодательства. Как пояснила специалист, в «Законе о вине» говорится, что коньяком в нашей стране считается напиток, произведенный на территории Украины из сырья, выращенного опять таки на территории Украины. Однако, на сегодня, по ее данным, из 28 предприятий, имеющих лицензию на производство коньяка в Украине, реальными производителями являются всего четыре, которые имеют собственные виноградники и производят коньяки по классической технологии. Поэтому важным моментом в минимизации теневого рынка является контроль государства соблюдения указанных законодательных норм.

Демонополизация спиртовой отрасли

Вспомнили производители и о своей давней мечте - демонополизация спиртовой отрасли. Директор по маркетингу ЛВЗ «Хортиця» Николай Шрам заявил, что государство зарекомендовало себя неэффективным собственником спиртовых заводов, и отрасль слишком «зарегулирована», что не идет на пользу развитию рынка. По его мнению, любая искусственная монополия, в том числе и государственный концерн «Укрспирт», негативно влияет на рынок, "поэтому приватизация спиртзаводов – это давно назревшее решение".

Очевидный факт - производители алкогольной продукции сделали максимум возможного для легализации рынка. Но все усилия могут сойти на нет без эффективного контроля выполнения законодательства. Хотя, как говорится, закон - это дышло, куда повернешь – туда вышло. Тобишь, лазейку всегда найти можно, а особенно в нашей стране. И все-таки производители алкоголя надеются, что их отрасль станет прекрасным исключением. Дело за малым – тем, кому поручен контроль, должны работать добросовестно. Ведь в условиях дефицитного бюджета, отсутствия «лишних» денег покрывать нелегальных производителей и закрывать глаза на неуплату акцизов – дорогое удовольствие.

Марьяна Коваль (УНИАН)