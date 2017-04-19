Украинские аграрии за время работы инструмента аграрных расписок привлекли 850 миллионов гривень

Отечественные аграрии за время работы инструмента аграрных расписок в Украине с 2014 года привлекли 850 млн грн финансирования с помощью 103 аграрных расписок, сообщил руководитель проекта «Аграрные расписки в Украине» Международной финансовой корпорации (IFC) Алексей Омельяненко на конференции в Киеве.

Читайте такжеЭксперты повысили прогноз урожая зерновых в Украине

«Всего за это время было зарегистрировано 103 расписки, из которых 55 уже закрыты. Цифра (объем привлеченных средств -УНИАН) – 850 млн грн», - сказал он, добавив, что за отчетный период было зарегистрировано 63 финансовых и 40 товарных (под залог будущего урожая) аграрных расписок.

По словам Омельяненко, сейчас расписки действуют в 8 регионах: в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Ожидается, что в будущем этот механизм будет расширен на всю территорию Украины.

Омельяненко добавил, что основной целью функционирования механизма аграрных расписок в Украине является улучшение доступа малых и средних аграриев к финансовым ресурсам.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия сообщало, что с начала текущего 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) по состоянию на начало апреля аграрии привлекли 657,6 млн грн финансирования с помощью 41 аграрной расписки.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Верховная Рада приняла Закон «Об аграрных расписках», которым предлагается возможность для аграриев использовать в своей деятельности аграрные расписки в качестве товарораспорядительных документов.

Механизм аграрных расписок является альтернативой банковскому кредитованию. В Минагропроде неоднократно подчеркивали, что годовая ставка по кредитам в украинских банках является слишком высокой для сельхозпредприятий.

Министерство планирует до конца сентября 2017 года завершить формирование единого национального реестра и, как следствие, запустить механизм кредитования сельскохозяйственных предприятий с помощью аграрных расписок по всей Украине.