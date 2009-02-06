Эксперты: мораторий на продажу сельхозземель надо отменить

Несмотря на мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, не менее трети украинских сельхозземель уже изменили собственника. Об этом сообщил владелец и основатель ООО «Агрофирма Карнацких» Аркадий Карнацкий в ходе первых публичных дебатов «Рынок сельскохозяйственных земель нужен Украине уже сегодня», организованных 5 февраля Фондом «Эффективное Управление» совместно с британской компанией Intelligence Squared.

«Несмотря на то, что земельный рынок работает полулегитимно и полуподпольно, он работает законно, в соответствии с гражданским законодательством и с использованием тех дыр, которые есть в земельном законодательстве», - подчеркнул он.

Аркадий Карнацкий считает, что для создания прозрачного рынка сельскохозяйственных земель не нужно принимать дополнительных законов, а достаточно добавить несколько статей к Земельному кодексу, в частности, о защите селян путем введения минимальной цены на первичное отчуждение земельных паев.

Такого же мнения придерживается и председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук: «Существует Земельный кодекс, в котором прописаны основные функции, регламент существования рынка земли, в том числе как эту землю регистрировать в региональных кадастрах». Во время дебатов он также сообщил, что финансовый кризис уже привел к падению спроса на землю, а рыночные цены на нее снизились примерно на 30%.

«Имеющиеся в нашем распоряжении экономические прогнозы не позволяют ожидать, что цены на землю начнут расти раньше, чем через 2-3 года», - добавил банкир. В.Лавренчук отметил, что после снятия моратория на продажу сельхосземель он ожидает двукратного роста инвестиций в агросектор даже в условиях мирового финансового кризиса, а по его окончании он оценивает возможный рост инвестиций до 15 раз.

Президент ВГО "Украинская аграрная конфедерация" Леонид Козаченко во время дебатов «Рынок сельскохозяйственных земель нужен Украине уже сегодня» заявил о том, что «при надлежащей политической воле можно через полгода снять мораторий и за этот период сделать все, чтобы рынок заработал. Конечно, вначале он не будет совершенным, но за год-полтора его можно довести до такого же состояния, как и во многих европейских странах».

Среди наиболее острых вопросов, поднятых во время дебатов, фигурировала проблема допуска иностранцев на украинский рынок сельхозземли, контроль за целевым использованием земли и сохранение конкуренции.

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Дебаты «Рынок сельскохозяйственных земель нужен Украине уже сегодня», которые состоялись 5 февраля в Киеве, – это первые в Украине публичные дебаты в стиле «Оксфордского клуба». Организаторы мероприятия - Фонд «Эффективное Управление» совместно с британской компанией Intelligence Squared.

В течение 2009 года Фонд планирует провести серию дебатов на такие темы как теневая экономика, административная реформа, налогообложение и другие.

Фонд «Эффективное Управление» был создан по инициативе бизнесмена Рината Ахметова в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики.