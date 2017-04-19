Средние цены на сельхозпродукцию в Украине выросли на 11%

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-марте 2017 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 8,2%, а животноводства – на 23,2%.

В марте по сравнению с февралем сельхозпродукция выросла в цене на 1,6%. В частности, растениеводческая продукция подорожала на 3,1%, а животноводческая – подешевела на 5,2%.

По сравнению с мартом 2016 средние цены прошлого месяца были выше на 11,1%. В частности, цена продукции растениеводства выросла на 8,6%, а животноводства – на 26,1%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. Продукция растениеводства в прошлом году подорожала на 16,3%, а животноводства – на 1,7%.