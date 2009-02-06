Кабмин установил квоту на производство сахара

Кабинет Министров Украины постановлением от 4 февраля 2009 г. №63 установил квоту на производство сахара для внутреннего рынка на 2009-2010 гг. в объеме 1,984 млн. т.

Текст постановления опубликован на сайте правительства.

Документом устанавливается предельный размер квоты на поставку сахара на внутренний рынок (квота “А”) в период с 1 сентября 2009 г. до 1 сентября 2010 г. в объеме 1 млн. 984 тыс. т.

Также документом утверждены минимальные цены на сахарную свеклу, которая будет поставляться с 1 сентября 2009 г. до 1 сентября 2010 г. для производства сахара в пределах квоты “А”, с учетом базисной сахаристости и на сахар квоты “А” в размере 183,33 грн./т (без НДС), и на сахар белый кристаллический – 2 тыс. 666,67 грн./т (без НДС).