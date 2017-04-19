Похолодание замедлило ход весенне-полевых работ в Украине

Ухудшение погодных условий и заморозки до минус 5 градусов ночью замедлили ход весенней посевной кампании в Украине, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

"В связи с ухудшением погодных условий в Украине вновь замедлились темпы сева яровых зерновых культур", - говорится в сообщении.

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Так, согласно данным агентства, по состоянию на 18 апреля аграрии засеяли ранними зерновыми и зернобобовыми 2,23 миллиона га, что на 3,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В частности, сев ячменя отстает на 13% по сравнению с 2016 годом. Так, по состоянию на сегодня засеяно 1,51 миллиона га против 1,73 миллиона га в 2016 году. Яровая пшеница посеяна на 155 тысяч га против 156 тысяч га в 2016-м.

Наибольшие опасения у экспертов вызывают посевы кукурузы. По состоянию на 18 апреля кукурузой в Украине засеяно 341 тысяч га, что более чем в два с половиной раза отстает от прошлогоднего показателя (907 тысяч га). "Ухудшение погодных условий может привести к тому, что планы Минагропрода (4,5 миллиона га) могут быть выполнены не в полном объеме", - говорится в сообщении.

В то же время аналитики отметили, что посевная площадь под горохом в Украине существенно превышает прошлогоднюю – на 71% - и составляет 372 тысячи га.

Пресс-служба агентства добавила, что в ближайшие несколько дней холодная погода в Украине сохранится: ночью температура опустится до минус 5 градусов. В южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки. По состоянию на 19 апреля в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях отмечается снежный покров от 2-3 см до 24-29 см.

Как сообщал УНИАН, по данным агентства "АПК-Информ", ухудшение погодных условий и снегопады в Днепропетровской области могут негативно отразиться на посевах кукурузы и озимого рапса.

Кроме того, по данным синоптиков, ухудшение погодных условий и заморозки до минус 1-4 градусов ночью угрожают будущему урожаю плодовых деревьев в Украине. В частности, по некоторым оценкам, возможная потеря урожая плодовых составит около 30%.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий по всей Украине. В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода и заморозки ночью.