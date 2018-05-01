Госрегулирование цен: отменить нельзя применять

О необходимости отмены государственного регулирования цен на продукты питания в Кабинете министров заговорили еще весной прошлого года. Против госконтроля активно выступали как представители ритейла, так и ассоциации производителей. После проведенных расчетов в Министерстве экономического развития и торговли пришли к выводу, что регулирование не только не приводило к сдерживанию цен, но и часто имело противоположный эффект.

Госрегулирование в Украине регламентируется постановлениями правительства 1996 и 2007 годов, которые запрещают торговые надбавки выше 15% на социально значимую продовольственную продукцию. К таким товарам относятся мука, хлеб простой рецептуры, макаронные изделия отечественного производства из нетвердых сортов пшеницы, крупы, сахар, говядина, свинина с костями, мясо птицы в тушках, колбасы вареные 1 сорта, молоко жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, масло сливочное жирностью 72%, творог жирностью 9%, яйца куриные, подсолнечное масло.

По словам директора департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Минэкономразвития Владимира Семенихина, с 2003 года рост цен на социально значимые продукты питания значительно опережал средний рост цен по всем продуктам питания.

«По хлебу, муке и свинине среднегодовой рост цен составлял 12% с 2003 до 2013 года. То есть, в среднем за 10 лет цены на эти регулируемые категории росли на 2% выше, что дало почти 20% накопленного роста, превышающего средний индекс цен продуктов питания», - отметил Семенихин.

В сентябре прошлого года правительство приняло решение запустить пилотный проект отмены государственного регулирования цен сроком на три месяца - с октября по декабрь.

Комментируя итоги «пилота», глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что отмена госрегулирования не привела к резкому повышению стоимости, в связи с чем пилотный проект будет продолжен.

«Этот эксперимент, который стартовал с 1 октября, оказался оправданным, и мы будем дальше его продолжать. Как показала практика, это оказалась довольно коррумпированная система, где создавались ограничения. Никто их не придерживался, ни на какие цены это не влияло, но давало чиновнику возможность влиять на реальный сектор, на реальных предпринимателей», - заявил премьер.

С главой правительства солидарны и представители бизнес-сообщества - Американская торговая палата поддержала отмену госконтроля.

«Американская торговая палата в Украине уже долгое время активно выступает за отмену указанного регулирования, поскольку оно уже давно показало свою неэффективность. Выступая единым голосом делового сообщества, палата призывает правительство к скорейшей его отмене», - подчеркнули в бизнес-ассоциации.

Действительно, эффективность ценового регулирования вызывает обоснованные сомнения. Ведь производители давно научились обходить ограничения, производя молоко жирностью 2,6% (вместо 2,5%, на которое цена регулируется), и пользоваться подобными ухищрениями в отношении остальных продуктов. Что касается малого и среднего бизнеса, продающего регулируемую продукцию, то и он уже давно научился избегать ограничения максимальной торговой наценки в 15%.

«Приходят проверяющие, спрашивают, по какой цене закупил продукцию. Выписываешь «липовую» накладную от ФЛП (физического лица-предпринимателя - УНИАН), по которой ты якобы закупил продукцию по завышенной цене и на самом деле продаешь ее с наценкой меньше 15%. А как они проверят ФЛП? Никак», - рассказал частный предприниматель, занимающийся розничной реализацией куриного мяса.

Страдают от ценового регулирования, в основном, торговые сети, для которых проверки являются не столько инструментом сдерживания цен, сколько административным давлением.

Однако в последнее время все активнее звучат призывы активистов и некоторых народных депутатов о необходимости возврата ценового контроля. В Раде даже зарегистрировали соответствующий законопроект, ссылаясь на заботу о потребителях. Все это вызывает логический вопрос - стоит ли потребителям переживать о повышении цен на продукты питания в связи с отменой регулирования?

Аргументы статистики

Госрегулирование цен в пилотном режиме отменено в Украине с октября прошлого года. Что же происходило с ценами на продукты питания за этот период?

Наиболее показательной является помесячная статистика Госстата, фиксирующая подорожание продуктов питания по сравнению с прошлым месяцем.

Цены на продукты питания в октябре по сравнению с сентябрем, как правило, начинают расти. Это связано с сезонным фактором - в осенне-зимний период продовольственные товары дорожают.

В октябре прошлого года по сравнению с сентябрем хлеб подорожал на 0,5%, макаронные изделия - на 0,2%, мясо - на 0,9%. Эта динамика не отличается от показателей прошлых лет. После начала «пилота», в виду сезонного фактора, продукты дорожали на 1-2% до конца 2016 года - абсолютно характерная для Украины ситуация, вне зависимости от наличия или отсутствия ценового регулирования.

Странной является динамика цен на молоко, сыр и яйца - стоимость этой группы товаров в октябре выросла на 11,4%, что явно выше стандартных для нашего рынка показателей.

Но если углубиться в статистику, то получается, что такой высокий уровень инфляции по данной группе товаров состоялся в основном из-за роста стоимости яиц - аж на целых 50,9% в месяц отмены ценового регулирования. После этого повышения цены на яйца до конца 2016 года были стабильными.

По словам генерального директора ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергея Карпенко, украинский рынок яиц имеет ярко выраженную сезонность - летом частные хозяйства увеличивают общее предложение яиц на 25-30%. Кроме того, летом население сокращает потребление яиц в пользу фруктов и овощей, а осенью - наоборот, наращивает их потребление, что накладывается на снижение предложения. При этом эксперт отметил, что основное повышение цен произошло в сентябре, еще до отмены госрегулирования цен, и было зафиксировано в данных Госстата позднее.

«Необходимо отметить, что основной рост оптово-отпускных цен на яйца куриные состоялся в середине сентября - еще до введения в действие пилотного проекта по отмене государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания - 1 октября 2016 года, и никоим образом не связан с этим», - сказал Карпенко.

Цены на яйца, по состоянию на декабрь 2016 года, были ниже, чем в декабре 2015 года, - сказалось значительное падение стоимости весной и в середине 2016 года (до 9-10 грн за десять штук).

Таким образом, согласно данным Госстата и анализу Минэкономразвития, цены на продтовары не отреагировали на отмену госрегулирования, демонстрируя стандартную сезонную динамику.

Похоже, административное ограничение цен с украинским колоритом действительно мало влияет на реальный рынок. Но вопрос его отмены до сих пор является поводом для противоречий и дискуссий - социально значимые хотя бы на слух темы часто выступают предметом спекуляций наших политиков.

Отменить, нельзя применять

Отмену государственного регулирования цен, которой часто запугивают потребителей доморощенные популисты, поддерживает бизнес. Представители реального сектора, похоже, устали отвечать на однотипные вопросы об актуальности сдерживания цен путем подобных инструментов, поскольку давно научились обходить ограничения, и ратуют, скорее, за устранение устаревшего регулирования, чем за свой бизнес-интерес.

«Ассоциация производителей молока считает нерациональными призывы некоторых экспертов восстановить госрегулирование цен на продукты питания. Поскольку цены на готовые молочные продукты на полках остаются стабильными, рост отмечается только по отдельным позициям (твердый сыр). Сама система госрегулирования цен - это рудимент, от которого давно отказались все цивилизованные страны», - подчеркнула вице-президент ассоциации Анна Лавренюк.

По ее словам, спекуляции на теме возобновления госрегулирования являются, в первую очередь, популизмом, а не конструктивной позицией.

«На сегодняшний день ассортимент молочной продукции расширился настолько, что практически ни один молочный продукт на полке магазина не попадает по действие этого постановления (о госконтроле цен). Так, в магазине чаще встретишь молоко жирностью 2,6% и масло жирностью 71,5% или 73%. Отсюда, спекуляции на требованиях восстановить госрегулирование цен на продукты питания очень напоминают обычный популизм», - подчеркнула Лавренюк.

Гендиректор ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко считает, что госрегулирование является ничем иным, как пережитком советского прошлого.

Еще один важный экономический аспект в данном вопросе - ограничение рентабельности делает невыгодными долгосрочные инвестиции в отрасли, цены на продукцию которых регулируются. С учетом того, что аграрный сектор сейчас - локомотив украинской экономики, торможение его развития административными мерами будет стратегической ошибкой.

По словам заместителя главы Стратегической группы советников при правительстве Украины Павла Кухты, падение производства исторически фиксируется по всем регулируемым группам товаром, а за этим приходит и повышение цен.

«Исходя из полученных данных, цены в регионах, где есть регулирование, и где его нет, практически не отличаются между собой. При этом существует постоянное падение производства по регулируемым группам товаров. Цены на них из года в год растут быстрее, чем цены на продовольственные товары в целом», - отметил Кухта.

При этом эксперт подчеркнул, что окончательное решение об отмене госрегулирования можно будет принять после анализа динамики цен до лета 2017 года, чтобы исключить любые опасения относительно резкого повышения цен для потребителей.

Таким образом, Украина имеет шанс избавиться от изжившего себя административного рычага, не приносящего реальной пользы потребителям и создающего давление на бизнес. И пока часть народных депутатов с целью улучшения электоральных позиций выступает за восстановление госконтроля, актуальным кажется внесение изменений в закон о декоммунизации страны - чтобы из нашей жизни убрали не только памятники Ленину, но и советские практики регулирования отраслей экономики.

Максим Шевченко