Похолодание не повлияет на урожай озимых и яровых культур - Минагропрод

Ухудшение погодных условий и заморозки до минус 5 градусов ночью существенно не повлияют на будущий урожай озимых и яровых культур, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на директора департамента земледелия и технической политики в АПК Владимира Топчия.

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В то же время, согласно сообщению, похолодание угрожает многолетним насаждениям, которые в фазе цветения становятся наиболее уязвимыми. В частности, речь идет о цветении косточковых - абрикоса, вишни, черешни, персика.

"Значительное снижение температуры на территории Украины несет угрозы для плодовых деревьев с цветущими соцветиями и теми, которые находятся на начальных фазах формирования плодов", - приводятся в сообщении слова Топчия.

Отмечается, что после стабилизации погодных условий эксперты проведут тщательный осмотр посевов культур и многолетних насаждений, на основе которого определят объемы возможных потерь.

По данным пресс-службы, на большинстве территорий Украины прошли сильные дожди, а в отдельных регионах выпало до 50 мм снега.

"Следует отметить, что для отдельных регионов, таких как южные и восточные, осадки положительно влияют на состояние культур, ведь произошло значительное увеличение влаги в почве", - цитирует пресс-служба главу департамента.

Как сообщал УНИАН, по данным агентства "АПК-Информ", ухудшение погодных условий и снегопады в Днепропетровской области могут негативно отразиться на посевах кукурузы и озимого рапса.

Синоптики отмечали, что ухудшение погодных условий и заморозки до минус 1-5 градусов ночью угрожают будущему урожаю плодовых деревьев в Украине. В частности, по некоторым оценкам, возможная потеря урожая плодовых составит около 30%.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий по всей Украине. В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода и заморозки ночью.