Мелким фермерам после открытия рынка обещают госземлю в рассрочку

Мелкие фермеры после открытия земельного рынка в Украине смогут покупать земли государственной собственности в рассрочку, что позволит им постепенно выплачивать стоимость участка в течение 10-15 лет под 7% годовых от нормативной денежной оценки участка.

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Как сообщил директор департамента землеустройства, использования и охраны земель Государственного агентства по вопросам геодезии, картографии и кадастра Александр Краснолуцкий в ходе конференции в Киеве, соответствующая норма будет предусмотрена в законопроекте об обороте сельскохозяйственных земель.

"Государство будет продавать землю, и мелкий фермер сможет получить рассрочку платежа… Он сможет получить рассрочку на 10-15 лет под 7% годовых. И он фактически за 10 лет, вместо того, чтобы платить арендную плату, будет выплачивать стоимость своего участка, после чего получит его в собственность", - сказал Краснолуцкий.

По его словам, в настоящее время Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Госгеокадастром и с привлечением ряда экспертов занимается разработкой данного законопроекта. В скором времени текст документа будет опубликован на сайте Минагропрода.

Краснолуцкий добавил, что покупателями украинских сельхозземель смогут выступать исключительно граждане Украины, а максимальный размер участка составит 200 га на одного покупателя.