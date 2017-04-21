На Ривненщине зафиксировали новую вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Ривненской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали заражение свиней в подсобном хозяйстве в селе Городок.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 66 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 10 марта на территории Украины ветеринары зарегистрировали 214 вспышек АЧС в 23 областях.

По итогам 2017 года ветеринары прогнозируют в Украине более 200 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиардов гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.