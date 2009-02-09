Кризисной для украинского АПК может стать не весна, а осень

Несмотря на экономический кризис, нынешняя весенняя посевная кампания в Украине состоится, а кризисной для агропромышленного комплекса может стать осень.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня во время пресс-конференции в Кировограде выразил народный депутат, член фракции Блока Литвина Юрий ЛИТВИН.

По его словам, в нынешнем государственном бюджете в поддержку аграриев заложено в два раза меньше средств, чем в прошлом году.

«Если раньше это была сумма в 13 млрд. грн., то в этом году – на уровне 6-6,5 млрд. грн. Но, невзирая на кризис, крестьяне выйдут в поле. Правительство за счет внутренних резервов должно помочь им с семенным и горюче-смазочными материалами», - отметил Ю. ЛИТВИН.

По его прогнозам, Украина в этом году будет с хорошим урожаем, если не учитывать возможных катаклизмов.

В то же время, по мнению парламентария, отсутствие четких позиций и дотаций от правительства приведут к тому, что осенью желающих работать в агропромышленном секторе существенно уменьшится.

«Крестьяне компенсируют себе расходы 2008 года, спровоцированные экспортным ограничением и квотами, а в октябре многие люди начнут отказываться от работы с хлебом», - считает Ю.ЛИТВИН.