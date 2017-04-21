И. о. главы Государственной зерновой корпорации заявил об уходе в отставку

Исполняющий обязанности председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) заявил об уходе в отставку.

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Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Оставляю корпорацию с чистым сердцем, ведь все это время я прилагал максимум усилий, чтобы обеспечить эффективную деятельность компании. Я благодарен всем, кто прошел со мной бок о бок этот непростой путь... Мы подготовили качественную почву для дальнейшего развития компании, и я надеюсь, что принципы, заложенные нами, позволят корпорации и в дальнейшем сохранить положительную динамику ключевых показателей», - цитирует пресс-служба Григоровича.

Согласно сообщению, в ближайшее время госкорпорация представит отчет о результатах его работы в должности и.о. главы ГПЗКУ.

При этом пресс-служба не уточнила причины ухода Григоровича и где он планирует работать в будущем.

Пресс-служба напомнила, что впервые за свою историю ГПЗКУ получила почти 46 млн грн чистой прибыли по итогам первого квартала 2017 года против 606 млн грн чистого убытка за аналогичный период прошлого периода.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ показывала негативный финансовый результат уже четыре года подряд. В 2012 году корпорация привлекла кредит от Экспортно-импортного банка Китая на сумму 3 млрд долл., из которых использовано только 500 млн долл., 1 млрд долл. находится на депозитном счете в «Укрэксимбанке». Еще 1,5 млрд долл. хранятся в китайском банке. За резервирование этих средств корпорация уплатила 200 тыс. долл. Одной из причин убыточности в компании называют необходимость по договору с китайцами обслуживать этот крупный валютный кредит, использовать средства которого ГПЗКУ не намерена.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.