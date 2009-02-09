МинАП: с/х кооперативы должны иметь неприбыльный статус

Министерство аграрной политики Украины выступает за предоставление сельскохозяйственным кооперативам статуса неприбыльных организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе совещания с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко по вопросам развития потребностей сельскохозяйственной кооперации министр аграрной политики Украины Юрий Мельник.

По его словам, отсутствие системы сбыта, в том числе и через сельскохозяйственную кооперацию, не позволяет аграриям получать рыночную цену за свою продукцию. Ю.Мельник отметил, что в Украине ежегодно сокращается количество обслуживающих кооперативов. Причины этого – несовершенное законодательство, в том числе в части определения сельскохозяйственных кооперативов неприбыльными организациями, неразвитость системы оптовых рынков, а также отсутствие налаженного транспортного сообщения между мелкими сельскими хозяйствами и сельскохозяйственными рынками.

По словам Ю.Мельника, в развитых европейских странах сельскохозяйственная кооперация хорошо развита, однако во всех этих странах такие организации признаны неприбыльными.

По мнению министра, необходимо вносить изменения в законодательство для стимулирования развития сельскохозяйственной кооперации, в том числе принимать постановление о создании оптовых рынков.