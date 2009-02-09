Coca-Cola приобретает Виннифрут

Переговоры между Coca-Cola и отечественной соковой компанией Виннифрут вышли на финишную прямую, пишет издание Дело.

На прошлой неделе акционеры Виннифрута закончили скупку у миноритариев 7,47% акций и таким образом консолидировали в своих руках свыше 80% акций. Компания Виннифрут" готова продать все свои активы", - рассказал представитель инвесткомпании на правах анонимности.

То, что Coca-Cola и Виннифрут близки к завершению сделки, подтвердили и в компании Сандора. Самой Сандоре, по информации компании, поглотить конкурента не позволит Антимонопольный комитет.

В компании Виннифрут отказались комментировать информацию о продаже компании.

Активные поиски стратегического покупателя Виннифрут начал еще в декабре, отмечает газета Дело. Этому способствовало и ухудшающееся финансовое состояние предприятия. К примеру, на начало 2009 года долги Виннифрута, по информации инвесткомпании, достигли 170 миллионов гривен.

Финансовые проблемы соковой компании подтвердили и в Конкорд Капитале. Впрочем, аналитики считают, что винницкий производитель может стать удачной покупкой для Coca-Cola.

Американская компания уже давно заявляла о желании расширить свое присутствие на украинском рынке, купив производителя соков и сокосодержащих напитков. Однако пока ей это не удавалось. В 2007-м Coca-Cola была претендентом на покупку крупнейшего в отрасли производителя - Сандоры. Но тогда ее обошел главный конкурент - американская PepsiCo, купившая Сандору за 542 миллиона долларов.

Теперь Coca-Cola попытается не упустить сделку. Во-первых, активы Виннифрута упали в цене. А во-вторых, обе стороны сделки уже давно сотрудничают. На мощностях Виннифрута производятся соки под торговыми марками Rich и Добрый", которые принадлежат Coca-Cola (ранее эти торговые марки принадлежали Мултону - второму по объемам производителю в России).

По данным издания Дело, интерес к Виннифруту проявила специализирующаяся на информационном сопровождении сделок по слияниям и поглощениям компания Mergermarket. Среди клиентов этой компании и Orangina Group. Последняя отнюдь не новичок на украинском рынке. Еще в 2007 году Orangina Group купила 99,7% акций ОАО Киевский завод безалкогольных напитков Росинка.

Интересен и тот факт, что, по данным отечественных СМИ, и Orangina Group, и Coca-Cola активно интересовались возможностью приобретения контрольного пакета акций ЗАО Эрлан.

Другие игроки украинского рынка заявляли, что не заинтересованы в покупке данного объекта, поскольку сами проводят оптимизацию своих производственных мощностей и даже отказываются от некоторых ранее запланированных проектов.

Не стоит ожидать прихода в Украину и крупных производителей с российским капиталом. Российские компании уже предпринимали попытки освоить украинский рынок соков, однако они оказались не очень удачными.

"На рынке уже действуют крупные международные игроки. Все, кто хотел выйти на наш рынок, уже сделали это", - считает Сергей Наливка, директор аналитического агентства ААА. Таким образом, вероятнее всего, сделки купли-продажи соковых компаний будут производиться компаниями, которые уже работают в Украине. А сделка по приобретению Coca-Cola винницкого Виннифрута может стать одной из знаковых в этом году, сообщает газета Дело.

Ранее Coca-Cola уже пыталась приобрести украинскую соковую компанию Биола.