В Украине сократилась рентабельность сельхозпроизводства - убыточным было выращивание картофеля

Рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году в Украине, по предварительным данным, составила 37,3% против 45,6% годом ранее, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, рентабельность растениеводства в 2016 году сократилась до 44,3% с 50,6% в 2015 году. В частности, рентабельность выращивания зерновых и зернобобовых в 2016 году составила 37,7% (43,1% в 2015 году), подсолнечника – 61,9% (80,5%), сахарной свеклы – 24,2% (28,2%). Вместе с тем, рентабельность производства сои и рапса увеличилась до 51,8% (с 38,6% в 2015 году) и 45% (с 44,3%) соответственно.

В прошлом году убыточным было выращивание картофеля. Отрицательная рентабельность производства этой культуры составила 3,2% (в 2015 году «плюс» 24,2%). Рентабельность выращивания овощей в прошлом году сократилась до 19,4% против 47,5% в 2015 году, а другой растениеводческой продукции - до 27,2% с 31,7% годом ранее.

Согласно данным Госстата, рентабельность производства животноводческой продукции в 2016 году в Украине сократилась до 7,7% с 22,1% в 2015 году. Убыточность выращивания мясных пород крупного рогатого скота в прошлом году увеличилась, составив 24,9% (17,9% в 2015 году), овец и коз – 35,3% (29,6%). Убыточность выращивания свиней в 2016 году составила 4,6%, тогда как в 2015 году наблюдалась положительная рентабельность на уровне 12,7%. Вместе с тем, производство птицы перестало быть убыточным - в 2016 году рентабельность составила 4,9% против 6,1% убыточности в 2015 году. Рентабельность производства молока в 2016 году составила 18,4% (против 12,6% в 2015 году), а куриных яиц – 0,6% (против 60,9%). Производство шерсти было убыточным на 31,8% против 61,9% годом ранее. Производство другой животноводческой продукции в прошлом году было рентабельным на 70,2% против 67,3% в 2015 году.

В сообщении отмечается, что данные приводятся в постоянных ценах 2010 года без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2016 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 6,1% по сравнению с 2015 годом. Сельскохозяйственные предприятия в 2016 году произвели продукции на 9,8% больше, чем годом ранее, а население увеличило производство на 1,5%.