"Укрспирт" остановил производство для проведения аудита

Государственное предприятие «Укрспирт», монополист на украинском рынке спирта, намерено временно остановить свои производственные мощности в связи с проведением технического аудита, аудита хозяйственной деятельности и баланса остатков, сообщила пресс-служба предприятия.

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«Впервые за последние несколько лет государственное предприятие «Укрспирт» проводит технический аудит, аудит хозяйственной деятельности и баланса остатков. Для этого временно приостановлены производственные мощности госпредприятия», - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что «Укрспирт» и крупнейшие операторы отечественного алкогольного рынка провели переговоры и достигли полного взаимопонимания. Отмечается, что товарная продукция госпредприятия поставляется всем контрагентам согласно предварительно заключенным договорам.

Согласно сообщению, руководство «Укрспирта» ведет активные переговоры для поиска новых отечественных и зарубежных партнеров с целью восстановления рынков сбыта своей продукции. Для этого госпредприятие провело переговоры с представителями Польши, Словакии, Турции, Венгрии. В результате в апреле 2017 года был заключен контракт с Венгрией на поставку этилового ректификованного спирта с гарантированным сбытом 280 тыс. декалитров продукции. Во втором полугодии 2017 года госпредприятие планирует увеличить объемы поставок до 400 тыс. дал.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году «Укрспирт» получил 97,1 млн грн чистой прибыли против 84 млн грн чистого убытка в 2015 году. Стоимость произведенной госпредприятием продукции в 2016 году увеличилась на 39,8 млн грн по сравнению с 2015 годом - до 1,822 млрд грн.

Международный валютный фонд требует от Украины скорейшей приватизации «Укрспирта», однако предприятие до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации. Его стоимость министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой оценивает в 200-400 млн долл.

Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая прошлого года, но парламент еще не принял решение по этому вопросу. По данным Кутового, примерные доходы от приватизации спиртзаводов составят около 5-6 млрд грн, а теневой оборот спирта снизится до 12% с нынешнего показателя свыше 40%.

Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод.