Резкое похолодание в Украине угрожает посевам сахарной свеклы

Ухудшение погодных условий в Украине, снегопады и заморозки до минус 5 градусов ночью могут отрицательно отразиться на посевах и будущем урожае сахарной свеклы, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

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"Неожиданный удар аграриям нанесла погода, балканский циклон вместо весеннего тепла принес снег и заморозки, чем испортил настроение аграриям в период завершения сева сахарной свеклы. Такая погода, безусловно, оказывает отрицательное влияние на посевы и всходы растений", - приводятся в сообщении слова аналитика сырьевых рынков и сельского хозяйства ассоциации "Укрцукор" Василия Долинского.

По данным пресс-службы, в наибольшей зоне риска оказались посевы сахарной свеклы в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областях.

Отмечается, что посевы сахарной свеклы могут выдерживать понижение температуры до минус 3 градусов. Но низкая температура почвы, которая держится в течение длительного времени, тормозит развитие семян, а растаявший снег может стать причиной образования ледяной корки на полях и вымерзания посевов.

"В регионах, где солнце успело хорошо прогреть почву, об этом не стоит волноваться", - добавили в пресс-служба.

В то же время в "Укрцукре" отметили, что сейчас еще рано говорить о значительных потерях посевов от вымерзания, поскольку реальные убытки можно будет увидеть спустя 5-7 дней после потепления. Возможно, некоторые хозяйства будут вынуждены пересевать свои свекольные поля.

По данным пресс-службы, ряд украинских хозяйств приостановили посевную кампанию, так как Гидрометцентр обещает потепление с 26 апреля.

В ассоциации сообщили, что по состоянию на 20 апреля аграрии засеяли сахарной свеклой 274,1 тысячи га, что на 1,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Пресс-служба напомнила, что в текущем году площади под сахарной свеклой вырастут как минимум на 12% - до 330-350 тысячи га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в текущем году украинские сельхозпроизводители начали сев сахарной свеклы в конце марта.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тысяч га против 239 тысяч га в 2015 году.

Отечественные предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысяч тонн сахара, что в 33 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За этот период, как сообщал "Укрцукор", они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн. Всего в Украине в сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара - на 40%.