В Минагропроде ожидают урожай пшеницы не менее 24 миллионов тонн

Украинские аграрии по итогам текущего года соберут не менее 24 миллионов тонн пшеницы, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой на встрече с журналистами.

"Я ожидаю, что не менее 24 миллионов тонн. Это мои прогнозы", - сказал он.

Читайте такжеПохолодание не повлияет на урожай озимых и яровых культур - Минагропрод

По данным министра, запланированная площадь под озимой пшеницей составляет 6,2 миллиона га, под кукурузой - 4,5 миллиона га.

Кутовой напомнил, что средняя урожайность зерновых в прошлом году составила 46,1 ц/га, что на 5 ц/га превышает показатель 2015 года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украина занимает шестое место в мире по объемам экспорта пшеницы и девятое – по объемам производства данной культуры.

Согласно информации Минагропрода, украинские аграрии в 2016 году установили исторический рекорд, собрав 66 миллионов тонн зерновых, что на 5,9 миллиона тонн больше, чем в 2015 году. В частности, аграрии собрали 26 млн тонн пшеницы. В прошлом году урожайность пшеницы по сравнению с 2015 годом выросла на 9% - до 4,2 тонн/га, что является рекордом за всю историю независимости Украины.