В Украине подорожал "борщевой набор": цены на овощи выросли на 30%

Цены на овощи борщового набора – капусту, картофель, морковь, свеклу и лук – с начала текущего месяца выросли более чем на 30%, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинская аграрная конфедерация" (УАК) со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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"За вторую декаду апреля цены на основные овощи борщового набора существенно подскочили – в целом подорожание составило 31,5%", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, больше всего подорожала капуста – на 57,6%, до 6,65 гривни/килограмм. Морковь подскочила в цене на 43,1%, до 6,77 гривни/килограмм, лук – на 36,1%, до 5,28 гривни/килограмм, свекла – на 23,8%, до 5,25 гривни/килограмм, картофель – на 7,8%, до 6,80 гривни/килограмм.

В ассоциации пояснили, что причиной подорожания овощей является сезонное сокращение их запасов и проблемы с логистикой в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"Вверх цены на рынке плодоовощной продукции толкает довольно непростая ситуация – к сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились неблагоприятные погодные условия, заметно усложнив логистику и сделав поставки овощей на рынки нестабильными", – приводятся в сообщении слова аналитика УАК Дмитрия Дейна.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-марте 2017 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1%, по сравнению с февралем 2017 года – до 1,8%. С начала года, по сравнению с декабрем, рост потребительских цен в Украине ускорился до 3,9%.