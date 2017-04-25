Потребительские настроения украинцев ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2017 года снизился на 0,7 пункта по сравнению с февралем 2017 года – до 55,5. Такие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

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При этом индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год в марте вырос на 0,1 пункта по сравнению с февралем и составил 48,1 пункта, а индекс ожидаемого развития экономики в ближайшие 5 лет уменьшился на 7,5 пункта – до 63,7.

Индекс ожидаемых изменений личного материального состояния снизился на 0,7 пункта – до 59, а индекс целесообразности крупных покупок вырос на 5,1 пункта и составил 64,5.

Индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,6 п. – до 182,3.

"Общий индекс потребительских настроений почти не изменился. С одной стороны, ухудшились ожидания развития экономики в следующие 5 лет. С другой стороны, вырос индекс целесообразности крупных покупок в ответ на уменьшение девальвационных ожиданий. В Киеве индекс целесообразности крупных покупок превысил отметку 100", - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2017 года вырос на 2,5 пункта по сравнению с январем 2017 года – до 56,2.

Базовая инфляция в Украине в марте 2017 года в годовом выражении, по сравнению с мартом 2016 года, замедлилась до 6,3% с 6,6% месяцем ранее, в феврале к февралю.