В РФ сожалеют о потери для рынка "Боржоми"

Роспотребнадзор в случае возобновления импорта ряда товаров из Грузии в первую очередь готов разрешить поставки популярной еще с советских времен минеральной воды "Боржоми", ввоз которой, как и грузинского вина, был запрещен в Россию весной 2006 года. Как передает РИА Новости, об этом заявил во вторник Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Вино попало под запрет из-за того, что в его пробах были обнаружены тяжелые металлы и пестициды, а "Боржоми" - из-за массовой фальсификации воды. "Что касается воды, я по-прежнему заявляю, что о потере "Боржоми"я сожалею, и если мы будем "открывать" Грузию, то мы начнем с "Боржоми", с учетом моей классовой ненависти к спиртному", - сказал Онищенко на пресс-конференции в РИА Новости во вторник. Говоря о возможном возобновлении поставок грузинского вина в РФ, Онищенко подтвердил, что Роспотребнадзор получил образцы, направленные министерством сельского хозяйства Грузии. "Это вино хранится в одном из учреждений Роспотребнадзора. Его можно увидеть, потрогать, можно даже экскурсию организовать, но к сертификации это отношения не имеет", - сказал глава Роспотребнадзора. По его словам, в службу поступили два письма от конкретных производителей вина с просьбой возобновить поставки. "Мы им сейчас подготовили ответ, что в принципе, эта тема не закрыта, и мы готовы будем ее рассматривать при определенных условиях", - сказал Онищенко. По его словам, одним из условий является выезд специалистов Роспотребнадзора непосредственно на предприятие для оценки качества производимой продукции. Кроме того, заметил Онищенко, необходима уверенность в стабильности этого рынка в условиях мирового финансового кризиса.

Как уже сообщалось, под российский запрет в 2006 году попали и молдавские вина, однако через два года - осенью 2008 года - Роспотребнадзор снял ограничения и, как заявил Онищенко, "нет ни одного случая, чтобы усомниться в качестве молдавской продукции".

Между тем, Союз производителей грузинского вина не верит в возможность возвращения на российский рынок, а президент Саакашвили вообще ориентирован на американский рынок, который, по его словам, "очень привлекателен"для экспорта грузинского вина. В настоящее время в США в год продается два миллиона бутылок грузинских вин, на Украине - 4 миллиона. Если в США, заявлял Саакашвили в декабре прошлого года, Грузия сможет продавать до 10 миллиона бутылок в год, и еще до 10 миллионов бутылок - на рынках других стран, то проблема "винного"экспорта "будет вообще снята".