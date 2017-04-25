Аграрный фонд увеличил прибыль более чем в 5 раз

Государственное предприятие Аграрный фонд, занимающееся форвардными закупками, в январе-марте 2017 года получило 111,3 млн грн чистой прибыли, что в 5,4 раз больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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Согласно сообщению пресс-службы предприятия, чистый доход Аграрного фонда от реализации продукции в отчетном периоде составил 1,3 млрд грн, что на 70% больше по сравнению с прошлым годом.

Пресс-служба сообщила, что в течение первого квартала 2017 года Аграрный фонд реализовал 246,4 тыс. тонн зерна и 63,5 тыс. тонн муки.

При этом реализация муки происходила как оптовыми, так и розничными партиями, в частности, в торговых сетях под собственной торговой маркой. Также предприятие продолжает реализацию фасованной гречки, овсяных хлопьев и смеси хлопьев под собственной ТМ.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом втрое - до 48,5 млн грн. При этом доход компании в прошлом году составил 2,14 млрд грн, что на 26,2% меньше по сравнению с 2015 годом.

Предприятие создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.