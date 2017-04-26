Украина увеличила экспорт сельхозпродукции почти на 40%

Украинские сельхозпроизводители за первые три месяца текущего года поставили на внешние рынки аграрной продукции на 4,6 миллиарда долларов, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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Согласно сообщению, экспорт аграрной продукции составил 42,6% в общей структуре национального экспорта.

За отчетный период больше всего вырос экспорт продукции растениеводства, жиров и масел. Так, поставки растениеводческой продукции в январе-марте увеличились на 35%, или на 598,1 миллиона долларов, в основном за счет увеличения поставок соевых бобов и кукурузы. Экспорт жиров и масел вырос на 35,6%, или на 336,4 миллиона долларов. В частности, экспорт подсолнечного масла вырос на 315,6 миллиона долларов по сравнению с показателем за первый квартал прошлого года.

По данным УКАБ, за первые три месяца 2017 года Украина импортировала аграрной продукции на 1,1 миллиарда долларов, что на 4% уступает показателю за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, доля аграрного импорта в структуре национального импорта Украины сократилась до 9,8% в первом квартале 2017 года с 13% в первом квартале 2016-го.

Согласно сообщению, в январе-марте 2017 года Украина сократила на 4% (на 19 миллионов долларов) закупки растениеводческой продукции, а именно семян и плодов масличных культур и риса. Также наблюдалось сокращение импорта продукции животноводства - на 7% (на 11,8 миллиона долларов) за счет сокращения закупок рыбы и сливочного масла.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов), США (0,9% - 45 миллионов долларов).