Украина за три года удвоила экспорт горчицы

Украинские сельхозпроизводители в 2016 году поставили на внешние рынки 35,4 тысячи тонн семян горчицы, что вдвое превышает показатель 2013 года, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

В то же время, согласно сообщению, по сравнению с 2015 годом экспорт горчицы сократился на 21,9%. В 2015 году был зафиксирован рекордный объем экспорта – на уровне 45,3 тысячи тонн.

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По данным УКАБ, Украина входит в число крупнейших экспортеров горчицы в мире. Также большие объемы семян этой культуры поставляют на внешние рынки Канада, Россия, Германия и Индия. Основными покупателями горчицы являются Германия, США, Франция, Непал и Польша.

Пресс-служба добавила, что наша страна занимает четвертое место по объемам производства горчицы в мире. Наибольшие объемы семян этой культуры ежегодно собирают в Канаде (200 тысяч тонн), Непале (150 тысяч тонн), России (90 тысяч тонн), Украине (40 тысяч тонн) и Мьянме (40 тысяч тонн). Шестую и седьмую строчку разделяют Чехия и Китай с ежегодным производством около 20 тысяч тонн семян горчицы.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9%, 45 миллионов долларов).