МВФ ожидает от Украины скорейшего запуска рынка земли

Главный кредитор нашей страны – Международный валютный фонд ожидает от Украины скорейшего открытия рынка земли как государственной, так и частной собственности, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше в ходе международной конференции аграрных инвесторов.

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"Проведение земельной реформы приведет к дополнительному росту украинского аграрного сектора, который имеет очень большой потенциал… Украина должна запустить рынок земли как можно скорее", - сказал он.

По словам Ваше, желательно, чтобы земельный рынок в Украине заработал уже в 2018 году. При этом он должен быть максимально прозрачным и эффективным для всех – и для сельхозпроизводителей, и для селян, и для государства.

Представитель Фонда подчеркнул, что для открытия эффективного земельного рынка нашей стране необходимо предусмотреть выгодные условия кредитования для мелких и средних фермеров. Качественная земельная реформа будет способствовать привлечению инвестиций в государство, росту экономического потенциала Украины. Однако эффект от такой реформы будет виден не сразу, а в среднесрочной перспективе.

"Земельная реформа откладывалась уже слишком долго… Это потерянные возможности для украинского агропромышленного комплекса", - сказал Ваше, добавив, что Фонд не исключает возможности введения определенных ограничений на первых этапах проведения реформы.

Как сообщал УНИАН, продолжение сотрудничества с МВФ предусматривает реализацию Украиной ряда структурных реформ, направленных на восстановление экономики страны.

В частности, меморандумом МВФ предполагается принятие Украиной закона, регламентирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года - после окончания моратория - запуск продажи сельхозземель.

Принятие до конца мая требуемого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонда о намерениях украинского руководства.