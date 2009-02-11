Кабмин предлагает создавать с/х кооперативы

Правительство Украины предлагает создавать сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы как неприбыльные организации, образованные физическими лицами.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения законодательства были одобрены на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины.

Эти кооперативы, по словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, будут способствовать развитию малых сельских хозяйств, причем позитивный результат может быть уже в этом году.

Правительство планирует передать одобренный законопроект в Верховную Раду и просить руководство ВР, чтобы этот документ был рассмотрен в первоочередном порядке уже на следующем заседании парламента.

Кроме того, правительство приняло решение в течение двух недель разработать Государственную целевую программу поддержки развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов до 2015 года, концепция которой была утверждена на сегодняшнем заседании правительства.

Также Кабмин на сегодняшнем заседании принял распоряжение об организации мер по способствованию развитию сельскохозяйственной обслуживающей кооперации.

Как сообщал УНИАН, ранее Ю.ТИМОШЕНКО обещала, что правительство разработает план мер по поддержке малых сельских хозяйств, которые будут направлены на создание условий для продуктивной работы малых хозяйств и обеспечения возможности сбыта продукции конечному потребителю напрямую.

Премьер отметила, что в правительстве разрабатывается программа по возобновлению в городах Украины работы сельхозрынков, на которых сельские производители продукции могли бы напрямую реализовывать свой товар потребителям.