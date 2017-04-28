Украина в ближайшее время может начать экспорт говядины в Китай

Украина и Китай могут в ближайшее время согласовать протокол ветеринарных требований на экспорт отечественной говядины в это государство, после чего украинские сельхозпроизводители смогут начать поставки продукции на рынок Китая.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Протокол ветеринарных требований на экспорт украинской говядины в Китай может быть подписан в ближайшее время... Миссия компетентного органа КНР завершила работу в Украине по оценке отечественной системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов в части производства говядины», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сегодня, 27 апреля, состоялась встреча главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимира Лапы и профильных специалистов ведомства с представителями китайской делегации. Стороны обсудили перспективы подписания протоколов ветеринарных требований и наметили свои дальнейшие действия.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что Китай заинтересован в импорте украинской говядины и намерен проверить украинскую систему государственного контроля в части безопасности производства этой продукции. В ходе своего визита китайская сторона намеревалась проверить работу Госпродпотребслужбы, ее территориальных органов и лабораторной сети, после чего будет проведено инспектирование и сертификация перерабатывающих предприятий на соответствие требованиям страны-импортера.

Китай также рассматривает возможность импорта украинского подсолнечного шрота и сухого свекловичного жома, а также других товаров.

По данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», украинские предприятия в 2016 году экспортировали в Китай сельскохозяйственной продукции на 1,02 млрд долл., что в 12 раз превышает показатель 2012 года (85,7 млн долл.). При этом по сравнению с 2015 годом экспорт украинской сельхозпродукции в Китай сократился на 17,3%.