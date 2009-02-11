Минсельхоз РФ предлагает приостановить кредиты Минску

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Алексей ГОРДЕЕВ считает, что необходимо приостановить выделение кредитов Белоруссии, пока она не синхронизирует с Россией политику в сфере сельского хозяйства.

"Наверное, нужно дать поручение Минэкономразвития и Минсельхозу синхронизировать сельхозполитику (с Белоруссией), а пока прекратить давать туда кредиты", - сказал А.ГОРДЕЕВ на совещании по вопросам развития молочного животноводства, передает РИА Новости.

Министр пояснил, что РФ и Белоруссия подписали пятилетний план поставок, производства и потребления основных видов продукции, в том числе сельскохозяйственной, однако Минск его не выполняет, в частности, поддерживая свое молочное производство. "Возобновить помощь можно будет после того, когда будет одинаковый уровень поддержки и один уровень защитных мер. Из-за того, что Лукашенко больше любит свое сельское хозяйство, мы не должны страдать", - сказал А.ГОРДЕЕВ.

Напомним, планируется, что в феврале Россия предоставит Белоруссии второй транш стабилизационного кредита в размере 1 млрд. долл. Ранее российская сторона согласилась выделить Минску кредит в 2 млрд. долл. Половина этих средств еще в ноябре оказалась в распоряжении белорусских властей. Кроме того, Белоруссия запросила у России кредит в 100 млрд. рублей в обмен на переход на расчеты в рублях во взаимной торговле. Решение по этому запросу пока не принято.