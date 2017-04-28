В Кабмине предлагают повысить минимальные цены на водку на 11%

Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на водку на 11%, сообщает "112 Украина" со ссылкой на МЭРТ.

"Проект постановления Кабмина о повышении минимальных цен на некоторые виды алкоголя обнародован на сайте ведомства и будет доступен для обсуждения в течение месяца", - говорится в сообщении.

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В МЭРТ отмечают, что вышли с предложением об очередном повышении цен после обращений ряда производителей, которые опасаются снижения конкурентноспособности легальных производителей алкоголя и экономических рисков от недавнего повышения акцизов.

Отметим, что сейчас действуют минимальные цены на алкоголь, установленные в ноябре 2016 года, а ставки акциза поднимались уже в 2017 году.

"Вследствие этого в Минэкономразвития поступили многочисленные обращения участников рынка, которые отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционных расходов. В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей. Это происходит потому, что такие компании могут сокращать свои операционные расходы путем приобретения неучтенного спирта, использования суррогатных веществ, уклонения от уплаты налогов, производства контрафактной продукции и тому подобное", - сказано в сообщении.

Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь в рознице:

водка и ликеро-водочные изделия - на 7,64-11,3%;

виски, ром и джин - на 3,5-4,6%;

коньяк (бренди) - на 3,4-6,1%;

вина с добавлением спирта, игристое и вермуты - на 1,7-1,8%.