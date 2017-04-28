Украинские аграрии уже засеяли сахарной свеклой почти 300 тысяч гектаров

Украинские аграрии к 28 апреля засеяли сахарной свеклой 294 тысяч га, что превышает общую площадь посева этой культуры за прошлый год (291 тысяча га), сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

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"В прошлом году посевные площади под сахарной свеклой составили 291 тысяча га. На сегодняшний день мы уже перешли этот рубеж, и по оценкам ассоциации, учитывая улучшение погодных условий, посевная продлится еще 1,5-2 недели максимум", - приводятся в сообщении слова аналитика сырьевых рынков и сельского хозяйства ассоциации "Укрцукор" Василия Долинского.

Пресс-служба напомнила, что в связи с резким похолоданием ряд регионов страны приостановили полевые работы, поскольку были вынуждены переждать снег и заморозки. Так, сложные погодные условия затормозили посевную в Харьковской и Николаевской областях, где незасеянными остаются около 25% площадей.

Согласно сообщению, в прошлом году посевные работы завершились 12 мая.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составит 26,8 миллиона га, что соответствует площадям посева 2016 года. Минагропрод ожидает, что зерновые культуры будут посеяны на 14,4 миллиона га, что составляет 54% в структуре посевных площадей. Яровые зерновые культуры предполагается посеять на площади 7,2 миллиона га, в том числе ранние – 2,4 миллиона га.

Согласно прогнозам ассоциации "Укрцукор", в текущем году площади под сахарной свеклой вырастут как минимум на 12% - до 330-350 тысяч га.

Отечественные предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысяч тонн сахара, что в 33 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За этот период, как сообщал "Укрцукор", они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн. Всего в Украине в сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара - на 40%.