Мы введем предварительное инспектирование предприятий, поставляющих продукцию в Украину...

В Государственном комитете ветеринарной медицины Украины произошли кадровые ротации - Комитет вновь возглавил Петр Вербицкий, занимавший эту должность в 1999-2005 гг.

«Нового» руководителя встретили как давние проблемы, так и недавно всплывшие в виде верблюдов (таможенные и ветнадзорные органы Украины не пропускали на территорию страны транспорт с 20 верблюдами из Калмыкии, следующий транзитом в Болгарию). Если эта ситуация была разрешена довольно быстро, то другие вопросы требуют немало времени и усилий, в частности, продвижение украинской продукции на рынки ЕС. Как известно, вступив во Всемирную торговую организацию, Украина открыла свои рынки для других стран-членов ВТО, в обмен должна получить равноценное. Но, к сожалению, на сегодня украинская продукция в ЕС практически не экспортируется – там действуют очень жесткие ветеринарно-санитарные нормы, которые являются огромным заградительным барьером. Между тем, либерализация доступа на наши рынки несет риски появления в Украине некачественной продукции. Противостоять этому должна ветеринарная служба. Как намерена она решать эту проблему рассказал председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Петр Вербицкий.

- Украина стала членом ВТО и открыла рынки для продукции Европейского Союза. Де-юре мы получили право на экспорт своей продукции, а де-факто – нет, поскольку в ЕС действуют жесткие ветеринарно-санитарные барьеры. Какую проводит ветслужба работу по открытию внешних рынков для нашей продукции?

- Да, это приоритет деятельности и Министерства аграрной политики, и Государственного комитета ветеринарной медицины. Мы максимально гармонизируем законодательство с требованиями ЕС и ВТО. Сегодня около 70% законодательных актов уже приведены в соответствие, работа продолжается. Но при этом нужно учитывать, что законодательство ЕС постоянно изменяется. Также мы проводим аккредитацию украинских учреждений государственной ветеринарной медицины согласно европейским требованиям. На сегодня около 10 гослабораторий уже аккредитованы.

Государственный комитет ветмедицины также разработал проект Соглашения между Министерством аграрной политики и Генеральным директоратом Европейской Комиссии по вопросам охраны здоровья и защиты прав потребителей (ГД «САНКО») о сотрудничестве в сфере ветеринарии. Этот документ предусматривает внедрение соответствующих ветеринарно-санитарных мер для содействия торговли живым скотом и пищевыми продуктами животного происхождения между ЕС и Украиной.

Другим стратегическим направлением сотрудничества является обеспечение расширения доступа на рынки ЕС украинской сельскохозяйственной продукции, в частности - меры по легализации поставок в ЕС животной продукции (рыбной и молочной продукции, меда и яиц), что предусматривает аккредитацию предприятий-экспортеров и включение государства в перечень стран-импортеров продукции животного происхождения в Евросоюз.

Учитывая требования ЕС к импорту из третьих стран животных и продуктов животного происхождения, Госкомитет ветмедицины разработал План государственного мониторинга остатков ветеринарных препаратов и других загрязнителей в необработанных пищевых продуктах животного происхождения и кормах.

От нас требуется, чтобы наша служба на уровне европейского законодательства исследовала продукцию и вела мониторинг показателей безопасности. Мы эту работу проводим. Мы уже можем экспортировать на европейские рынки мед, рыбу, пищевое яйцо. Сейчас ведем разговор по мясу птицы, свиней и крупного рогатого скота. Мы ожидаем приезда на следующей неделе в Украину президента ЕК Международного эпизоотического бюро (МЭБ) Николы Белева. С ним мы тоже будем рассматривать вопрос содействия Европейской комиссии МЭБ аккредитации в целом ветеринарной службы Украины по европейским требованиям и продвижения нашей продукции на европейский рынок.

- Когда можно ожидать, что наше мясо начнет поступать в ЕС?

- Я думаю, это можно ожидать до конца года. Мы хотим до этого времени решить вопрос поставок всех трех категорий мяса - мяса свиней, птицы и КРС.

- Как обстоят дела с молочной продукцией?

- И по молочной продукции есть продвижения. Специалисты ЕС проводили инспектирование наших предприятий. Мы сейчас предоставили в Директорат САНКО пояснения по тем замечаниям, которые высказывались, и ждем ответа. Я думаю, что и по молочным продуктам отдельные предприятия могут быть включены в перечень экспортеров в ЕС.

- Проводится ли сейчас работа по преодолению мясомолочного эмбарго РФ?

- Никакого эмбарго нет. Есть предприятия, которые экспортируют в РФ свою продукцию и экспорт молочной продукции составляет около 700 млн. долл. в год. Есть мясокомбинаты, которым разрешен экспорт говядины в РФ. Вместе с тем, дефицит говядины на украинском рынке позволяет предприятиям реализовывать продукцию на нем. Мы ведем диалог с Россельхознадзором. Безусловно, мы хотим, чтобы на рынок РФ шли наши продукты птицеводства, в первую очередь, мясо птицы, пищевое яйцо, которого у нас перепроизводство. Мы бы хотели экспортировать и мясо свинины.

- При либерализации доступа на украинский рынок импортной продукции встает вопрос контроля качества ввозимой продукции. Есть ли на сегодня необходимые для контроля резервы и законодательная база?

- Мы хотим усилить государственный ветеринарный контроль импортируемой продукции. Согласно украинскому законодательству, есть простой и расширенный контроль импорта. Простой – это изучение документов и визуальная оценка продукции, расширенный – глубокое лабораторное исследование. Мы будем идти по пути внедрения широких лабораторных исследований. Кроме того, мы хотим внести изменения в действующее законодательство и проводить предварительное инспектирование тех предприятий, которые поставляют в Украину продукцию, не зависимо от того, европейские они или нет – и к европейским могут быть вопросы.

Отечественное законодательство выстроено таким образом, что вся ответственность за безопасность и качество пищевых продуктов лежит на производителе. Нормы и требования относительно контроля безопасности пищевых продуктов установлены Законом “О безопасности и качестве пищевых продуктов”. Он гармонизирован с международными требованиями, реализует основные принципы международного законодательства. Не менее важно то, что в нем закреплены положения, которые исключают дублирование полномочий служб, осуществляющих государственный надзор за безопасностью пищевых продуктов. У нас достаточно полномочий, у нас недостаточно выполняются нормы законодательства. Производители не всегда заинтересованы в четком исполнении.

- Широкие лабораторные исследования, очевидно, дорого стоят. Как часто они будут применяться?

- Это будет распространенная практика, и платить за это будет владелец продукции, который хочет поставлять ее в Украину. Это в его интересах.

- Проведение предварительного инспектирования будет касаться всех категорий предприятий и всех стран?

- Да, мы так хотим. Государственным комитетом ветеринарной медицины Украины проведен аудит систем контроля здоровья животных в Нидерландах и Германии на предмет ввоза племенного КРС из этих стран в Украину, а также аудит систем контроля здоровья животных и безопасности пищевых продуктов в США на предмет возможности экспорта в Украину мяса и мясопродуктов из говядины и свинины.

Проинспектированы 35 перерабатывающих предприятий Бразилии, 66 польских предприятий, 4 венгерских. Проведены инспекции наших партнеров в Российской Федерации, Молдове, Казахстане, Узбекистане и др.

Кроме того, перерабатывающие предприятия стран ЕС, в частности, Бельгии, Германии, Нидерландов, Франции, которые имеют разрешение на поставки продукции на рынок ЕС, также могут поставлять ее и в Украину. Вместе с тем, на сегодня нет ограничений относительно ввоза на территорию Украины продукции животного происхождения из США. Значительная работа проводится относительно инспектирования свиноводческих хозяйств, которые хотели бы поставлять в Украину забойных свиней.

- Когда будут внесены в законодательство изменения относительно обязательного инспектирования предприятий?

- Мы будем вносить эти изменения в ближайшее время. Предварительно нужно согласовать эти нормы с министерствами и ведомствами, особенно с Государственным комитетом по регуляторной политике и вопросам предпринимательства, и обосновать их необходимость.

- В госбюджете на текущий год расходы минимизированы, многие программы отменены. Какова ситуация с ветеринарной медициной?

- Расходы на ветеринарную медицины тоже сокращены, но немного – на 10-12% на противоэпизоотические мероприятия и содержание службы. Всего заложено в бюджете около 1 млрд. грн. – это общий и специальный фонды. Но мы и сами зарабатываем спецсредства – более 300 млн. грн. в год.

Учитывая финансирование общего фонда государственного бюджета плюс спецсредства, мы можем с уверенностью сказать, что сеть ветеринарной медицины будет дееспособной, мы будем выполнять свои функции и платить своевременно заработную плату работникам. Поэтому никаких социальных вопросов у нас не должно возникать. Нами разработаны меры для работы в кризисный период. Возможно, будут сокращены премиальные и другие расходы, но такие доплаты, как за вредность, мы будем выплачивать полностью, ведь люди работают с живыми возбудителями инфекционных болезней – бактериологи, вирусологи, врачи-эпизоотологи.

- Допускаете ли Вы отток кадров из отрасли в связи с сокращением заработной платы?

- Нет. Люди держатся рабочего места. У нас были факты, когда в 90-е годы люди по полгода не получали зарплату и не покинули службу.

- Охарактеризуйте эпизоологическую ситуацию с Украине.

- На сегодня инфекционные болезни не тормозят развитие животноводства, птицеводства и в целом сельского хозяйства. Во многих странах мира и у наших непосредственных соседей регистрируются такие заболевания, как ящур, африканская чума свиней, губчатая энцефалопатия, птичий грипп, болезнь Ньюкасла. Эти заболевания наносят большой урон экономике любой страны. Украина свободна от инфекционных заболеваний по списку МЭБ, при регистрации которых налагаются карантинные ограничения, уничтожаются больные и подозрительные животные, прекращается любая сельскохозяйственная торговая деятельность региона или страны в целом. И все это благодаря тому, что государство в лице действующего правительства создало надлежащие условия для плодотворного труда отрасли ветмедицини.

- Как проходит реформирование системы ветеринарной медицины? Ранее заявлялось, что ветврачи будут переходить на частную практику…

- Реформирования как такого нет. Служба сформирована согласно закону Украины о ветеринарной медицине, который утвержден в конце 2001 года. В 2002 году сделано серьезное реформирование. Наши управления выведены из областных администраций и районных, создана вертикаль в системе государственной ветеринарной медицины. Есть государственное управление ветеринарной медицины, это комитет, главные управления в областях, районах, городах. Эта вертикаль существовала и существует. Есть сеть учреждений государственной ветеринарной медицины, которые выполняют противоэпизоотические мероприятия, осуществляют ветеринарно-санитарные экспертизы – это районные и городские лечебницы, лаборатории.

Параллельно, как и везде, есть предпринимательская деятельность. Это законодательно определено. Сегодня существует потребность рынка по предоставлению платных услуг. Но пока частная практика больше распространена в городах, где могут заплатить за лечение собаки, кота…

В сельской местности на себя эту функцию взяли государственные учреждения ветеринарной медицины. Поэтому, в принципе, сеть сформирована и работает, а частная система развивается и будет развиваться по мере того, как общество будет готово платить за услуги. Все противоэпизоотические мероприятия проводим бесплатно, при возникновении болезни бесплатно проводим дезинфекции. Это бюджет берет на себя.

В настоящее время вместе со специалистами государственной ветеринарной службы работает достаточно большое количество ветврачей, которые имеют соответствующие лицензии и частную практику, обслуживая частные аграрные предприятия. Их работа проходит в тесном сотрудничестве с Госдепартаментом ветмедицины.

- Насколько целесообразен переход на частную практику в сельской местности?

- В сельской местности на сегодня социальная ситуация не совсем благоприятная для развития бизнеса, а животноводство - продуктивное. И государство заинтересовано, чтобы селянин имел скот, ведь это его источник существования. Мы хотим, чтоб все услуги, начиная с выдачи справки, свидетельства, экспертизы, заканчивая лечебной работой, осуществлялись непосредственно тем врачом, который проживает в этом населенном пункте, потому что обращаться к врачу за 10-20 км проблематично. Наша позиция - сеть сельской ветеринарной медицины должна сохраниться полностью, и мы будем это удерживать максимально долго.

- В связи с чем возникла история с верблюдами?

- Дело в том, что собственник этих животных несерьезно отнесся к самой процедуре транспортировки. Во-первых, верблюды были загружены в неприспособленный транспорт, в котором можно перевозить животных на расстояние 100-200 км. В данном случае необходим специализированный транспорт, где соблюдаются параметры микроклимата, есть условия для кормежки и питья. Это не было выдержано. Кроме того, со стороны Россельхознадзора не был согласован маршрут. Эти вопросы на минувшей неделе мы согласовали. Россельхознадзор документально подтвердил, что животные «вышли» с благополучной территории по инфекционным заболеваниям. А вы знаете, что в Краснодарском и Ставропольском крае сегодня сложная ситуация с африканской чумой свиней. Верблюды не болеют этой болезнью, но транспорт или животные могут быть механическими носителями вируса. Российская сторона согласовала с нами маршрут транзита. Мы теперь знаем, что они поедут через Одесскую область и пересекут молдавскую границу. Нас заверили, что молдавская сторона пропустит животных. То есть, сегодня все готово к транзиту через территорию Украины. Сейчас животных загружают в спецтранспорт, которым доставят в Болгарию. Не исключено, что собственники животных примут решение транспортировать их другим маршрутом – морским путем через Новороссийск.

- Может ли российская или болгарская сторона предъявить претензии Украине?

- Нет. Животные не были на территории Украины. Они все время находились на территории РФ.

- Раз уж заговорили об угрозе занесения на территорию Украины вируса африканской чумы свиней, расскажите, какая работа проводится по профилактике возникновения этого заболевания?

- В начале ноября Государственный комитет ветеринарной медицины создал рабочие группы по недопущению занесения возбудителя африканской чумы свиней на территорию Украины. Госкомветмедицины запретил ввоз свиней и сырья из них из 9 северокавказских регионов России. Очаг заболевания свиней африканской чумой выявлен в одном из колхозов Ставропольского края России. В связи с этим в регионе усилен контроль со стороны ветеринарной, пограничной, таможенной и других служб. Предусмотрено проведение работ по своевременной очистке помещений ферм, их дезинфекции и дератизации, созданию закрытого режима, исключающего доступ на фермы постороннего транспорта, людей, бродячих животных. В связи с этим специалисты ветеринарной медицины Украины во всех регионах призвали жителей частного сектора, занимающихся выращиванием свиней, и владельцев свиноводческих ферм проводить постоянный контроль состояния здоровья животных и безотлагательно переходить на закрытый режим их содержания.

Я не исключаю, что дикие свиньи, которые являются переносчиками заболевания, мигрируют и приближаются к нашей территории. Здесь важен мониторинг ситуации. У нас есть образцы крови, которые сейчас находятся на исследовании.

Также мы проводим профилактику классической чумы свиней, это близкое по многим показателям заболевание. Но вирус, который вызывает африканскую чуму свиней, более агрессивный. Гибнут животные, а мы не имеем вакцины. Поэтому методы профилактики чрезвычайно важны. Также действует запрет импорта животных и кормов из неблагополучных регионов.

- Возможно, имеет смысл перевести свиноводческие предприятия на закрытый режим работы, как это сделано с птицеводческими комплексами?

- Для нас обязательный вопрос закрытого режима работы ферм. Приближается лето, и некоторые хозяйства могут иметь лагерное содержание свиней, где риск заражения будет повышенным. Поэтому сейчас мы проводим проверки свинохозяйств на предмет соблюдения закрытого режима работы.

- Для введения закрытого режима содержания скота необходимы законодательные изменения?

- Нет, у нас это прописано в законодательстве относительно санитарных требований к содержанию животноводческих ферм. В законе сказано, что предписания ветеринарных инспекторов являются обязательными к исполнению. За нарушение существуют штрафные санкции, возможно обращение в правоохранительные органы…

- Какова на сегодня ситуация с птичьим гриппом?

- По гриппу птицы ситуация такая же, как была и в прошлом году, и в позапрошлом году. Дикие птицы – носители вируса, и мы периодически при мониторинге это подтверждаем. На сегодня наша задача – общая профилактика. Это закрытый режим работы специализированных хозяйств. Повышенный риск возникновения этого заболевания и среди птиц частного сектора. Мы проводим лабораторный мониторинг и вакцинацию поголовья птицы против болезни Ньюкасла, которая является также острой вирусной болезнью. Не нужно драматизировать ситуацию еще потому, что мы имеем вакцину, и если возникнет болезнь, мы можем оперативно на нее отреагировать. Прямой угрозы мы сегодня не видим, но она существует и существовала всегда. У нас есть специалисты, которые могут точно идентифицировать вирус и поставить диагноз.

- Украина уже не первый год борется с заболеванием коров лейкозом, которое приобрело угрожающие масштабы. Какова на сегодня ситуация?

- Я думаю, что Украина через год-два может забыть об этой проблеме. Мы завершаем оздоровление. Есть программа, которая финансируется за счет государственного бюджета, есть диагностические препараты отечественного производства. По этому заболеванию мы полностью контролируем ситуацию и считаем, что в 2010-2011 гг. государство будет свободно от него, как и большинство стран ЕС.

Беседовала Марьяна Коваль (УНИАН)