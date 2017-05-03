Украина хочет расширить аграрный экспорт в Китай

Украина планирует в ближайшей перспективе расширить номенклатуру товарного экспорта в Китай, открыв этот рынок для отечественного мяса птицы, яиц и ряда других продуктов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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"Украина работает над расширением товарной линейки для экспорта в Китай… Ведется работа по открытию китайского рынка для украинского мяса птицы, яиц и яичной продукции. Соответствующие опросники, которые описывают украинскую систему контроля безопасности и качества продукции, были направлены китайской стороне", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что, кроме того, Китай заинтересован в импорте украинского меда, кормов для домашних животных, рыбы, а также продукции растениеводства. Так, согласно сообщению, Украина и Китай уже согласовали протоколы фитосанитарных требований на экспорт кукурузы, сои и ячменя. Также ведутся переговоры по поводу возможного экспорта сорго, черешни, яблок и голубики.

В ведомстве добавили, что Китай также рассматривает возможность импорта отечественного подсолнечного шрота и сухого свекловичного жома.

По данным пресс-службы, в настоящее время разрешения на экспорт молока и молочной продукции на рынок Китая имеют 18 отечественных предприятий. В ближайшей перспективе этот список может вырасти до 27 компаний.

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"В течение прошлого года мы проверили на соответствие требованиям КНР еще девять предприятий. Соответствующие документы переданы в КНР в 2016 году. Ожидаем, что уже в ближайшие недели будет опубликован расширенный перечень предприятий-экспортеров молока и молочной продукции", - цитирует пресс-служба Минагропрода главу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимира Лапу.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", украинские предприятия в 2016 году экспортировали в Китай сельскохозяйственной продукции на 1,02 миллиарда долларов, что в 12 раз превышает показатель 2012 года (85,7 миллиона долларов). При этом, по сравнению с 2015 годом, экспорт украинской сельхозпродукции в Китай сократился на 17,3%. Активнее всего в Китай поставлялось украинское подсолнечное масло (24% в структуре украинского аграрного экспорта), пшеница (18%), кукуруза (17%) и соевые бобы (6%). При этом в УКАБ считают, что наиболее перспективным продуктом для экспорта в Китай является говядина.

По данным Минагропрода, общий экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта были страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).