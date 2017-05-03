АМКУ разрешил холдингу "Кернел" купить 10 украинских агропредприятий

Антимонопольный комитет Украины разрешил нидерландской компании Jerste B.V., принадлежащей крупнейшему производителю масложировой продукции в Украине агрохолдингу «Кернел», приобрести контрольные пакеты акций десяти украинских аграрных предприятий.

Читайте такжеАгрохолдинг "Кернел" продал два завода в России за $12 миллионов

Как сообщила пресс-служба регулятора, данные агропредприятия расположены в Киевской, Черкасской и Винницкой областях.

В частности, Jerste BV получила разрешение на приобретение доли в уставном капитале сельскохозяйственных предприятий «Агро Инвест Украина» (г. Киев), «Агро Логистика Украина» (Киевская обл.), «Богдановское» Вирфил Лимитед» (Киевская обл.), «Долинка-Агро» (Черкасская обл.), «Киевская Русь» Вирфил Лимитед» (Киевская обл.), «Колос» Вирфил Лимитед» (Киевская обл.), «Корытня-Агро КМ» (Черкасская обл.), «Лан» Вирфил Лимитед» (Киевская обл.), «Лукашевка и К» (Черкасская обл.) и «Юшковцы-Агро» (Винницкая обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления обществ.

Как сообщал УНИАН, в середине марта АМКУ разрешил компании Jerste B.V. купить более 50% акций 10 аграрных предприятий, которые принадлежат одной из крупнейших в мире поставщиков сырья - швейцарской компании Glencore International AG.

Ранее "Кернел" заявлял о планах нарастить свой земельный банк в Украине. Как один из возможных вариантов рассматривались активы агрохолдинга "Мрия".

В 2016 финансовом году (ФГ, июль 2015 – июнь 2017) «Кернел» увеличил чистую прибыль в 2,1 раза – до 225,2 млн долл. При этом выручка холдинга за указанный период сократилась на 14,6% – до 1,99 млрд долл.

Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море. Земельный банк компании составляет 390 тыс. га. На украинском рынке масложировая продукция «Кернела» представлена торговыми марками «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золота».