Аграрные расписки станут доступны и для животноводов

Действие механизма аграрных расписок будет расширено на сферу животноводства, тогда как в настоящее время этот инструмент функционирует только в секторах овощеводства, ягодоводства и органического земледелия.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«На сегодня аграрные расписки действуют в секторах овощеводства, ягодоводства и органического земледелия. Следующим этапом развития аграрных расписок будет использование их в сфере животноводства», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на середину марта, в Украине было выдано 86 аграрных расписок на сумму более 716 млн грн, из них 52 - это финансовые аграрные расписки.

В Минагропроде отметили, что в ближайшие 5 лет, по данным экспертов, агросектор благодаря распискам может привлечь до 500 млн долл.

«Аграрные расписки - эффективный инструмент финансирования отрасли. Это доказывает и наш опыт, и опыт других стран. Сейчас мы отрабатываем функционал всеукраинского реестра аграрных расписок», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики Тараса Кутового.

Согласно сообщению, общегосударственный реестр будет содержать всю необходимую информацию об обязательствах сторон и исполнении договора. Наличие такой информации упростит фермерам доступ к финансовым средствам.

Пресс-служба добавила, что механизм аграрных расписок был разработан прежде всего для мелких и средних фермеров. Однако агрохолдинги также проявляют большую заинтересованность в работе с новым инструментом финансирования.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в настоящее время расписки действуют в восьми регионах: в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В ноябре 2012 года Верховная Рада приняла Закон «Об аграрных расписках», которым предлагается возможность для аграриев использовать в своей деятельности аграрные расписки в качестве товарораспорядительных документов.

Механизм аграрных расписок является альтернативой банковскому кредитованию. В Минагропроде неоднократно подчеркивали, что годовая ставка по кредитам в украинских банках является слишком высокой для сельхозпредприятий.

Министерство планирует до конца сентября 2017 года завершить формирование единого национального реестра и, как следствие, запустить механизм кредитования сельскохозяйственных предприятий с помощью аграрных расписок по всей Украине.