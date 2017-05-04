Украина может возобновить экспорт яиц в Израиль до конца мая

Украина до конца текущего месяца может возобновить экспорт яиц в Израиль, который был приостановлен в январе прошлого года из-за подозрений израильской стороны в зараженности отечественной продукции птицеводства сальмонеллой.

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«Надеемся, что этот вопрос будет решен уже до конца мая. А вопрос очень чувствительный с точки зрения имиджа Украины и восстановления экспортного потенциала. Надеюсь, что в ближайшие недели ситуация прояснится», - сказал он.

По словам главы ведомства, украинская сторона предоставила израильским коллегам всю необходимую информацию о безопасности своей продукции и ожидает положительного заключения.

Лапа добавил, что Украина также постепенно восстанавливает экспорт продукции птицеводства в страны, ограничившие его в связи со вспышками птичьего гриппа на территории нашего государства.

«Большинство стран ограничения уже сняли, или ограничения остаются только на территории тех областей, которые остались формально не оздоровленными. Есть некоторые страны, которые ждут оздоровления всей территории Украины, например, Ирак. Но в целом по большинству наших торговых партнеров мы этот вопрос отработали», - отметил глава Госпродпотребслужбы.

Он добавил, что последние два месяца ветеринары не фиксировали вспышек птичьего гриппа на территории Украины. Однако пока государство окончательно не восстановит статус благополучной страны, Украине будет трудно выходить на новые рынки.

«Но процесс возобновляется. В частности, в мае планируем визит нашей делегации в несколько африканских стран», - сообщил Лапа.

Как сообщал УНИАН, в начале прошлого года Министерство сельского хозяйства Израиля приостановило поставки яиц украинского производства в связи с подозрениями о наличии в продукции бактерии сальмонеллы. Экспорт был приостановлен на время проведения необходимых исследований.

В январе 2016 года, после проведенных министерством исследований, тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко отметил, что украинская продукция не была заражена сальмонеллой, и сообщил о том, что экспорт в скором времени будет возобновлен. Однако соответствующего распоряжения об открытии рынка со стороны израильских ветеринарных ведомств так и не поступило.

В текущем году в связи со вспышками птичьего гриппа в середине марта Йемен, Ирак, Иордания, Катар и КНР ввели временные ограничения на экспорт мяса птицы и продуктов птицеводства из всей Украины. Кроме того, ЕС, Саудовская Аравия и Гонгконг ввели временный запрет на экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа.

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