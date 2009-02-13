АПК в 2008 году стал существенным источником валютных поступлений

Агропромышленный комплекс в 2008 году стал существенным источником валютных поступлений. Как сообщили УНИАН в пресс-центре ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), анализ экспортно-импортных операций с продукцией агропромышленного комплекса за 2008 год показывает, что аграрный сектор экономики достаточно удачно сработал в первый год членства Украины в ВТО.

В частности, внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2007 годом вырос на 61,8%, в том числе экспорт - на 66,1%, импорт - на 55,3%. Внешнеэкономическое сальдо, как и в предыдущие годы, оставалось положительным и составило 4 млрд. 526 млн. долл.

"Указанные результаты имеют не только отраслевое, но и общеэкономическое значение, поскольку в стране не так много отраслей, которые могут не только сдерживать, но и наращивать положительное внешнеторговое сальдо", - отметил руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА.

В ассоциации надеются, что достигнутые результаты станут предпосылкой для формирования дальнейших эффективных мер по минимизации влияния кризиса на развитие АПК.

Справка УНИАН. «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) – необщественная бизнес-ассоциация, которая объединяет лидеров аграрного бизнеса Украины. Главной задачей УКАБ является представление интересов и защита роли частного бизнеса агропромышленного комплекса во время разработки и внедрения аграрной политики Украины.