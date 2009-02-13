Тимошенко предложила японцам выращивать с/х продукцию в Украине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила представителям крупнейших японских корпораций рассмотреть возможность выращивания в Украине экологически чистой сельскохозяйственной продукции с тем, чтобы затем ее можно было экспортировать в Японию и другие страны мира.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением Ю.ТИМОШЕНКО выступила сегодня в ходе встречи с представителями крупнейших японских корпораций.

«Мы знаем, что Япония импортирует более 60% аграрной продукции, продуктов питания. Я думаю, что Украина, учитывая природные и климатические условия, может стать страной, которая дала бы Японии ответ на многие вопросы, связанные с импортом сельскохозяйственной продукции, продуктов питания», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, что премьер-министр Украины сегодня в Киеве проводит встречу с представителями шести японских компаний: «Sumitomo», «Marubeni», «Mitsubishi», «Itichu», «Sojits», «Mitsui».