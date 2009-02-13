Мельник ожидает 45 млн. тонн урожая зерновых в 2009 году

Урожай зерновых в Украине в текущем году ожидается в объеме 45 млн. тонн. Об этом УНИАН сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, планируется, что в обработке будет около 27 млн. га пашни. "Ставим 45 млн. тонн как прогнозную цифру. Это ниже, чем в 2008 году, но выше среднегодового показателя за последние годы", - отметил министр. По его словам, урожай во многом будет зависеть от погоды.

При этом, по мнению вице-президента Национальной сельскохозяйственной палаты Украины (НСПУ) Александра БОРЗЫХ, планы Минагрополитики собрать в 2009 году 45 млн. тонн зерна вполне реальны. "Я думаю, что это реально. В прекрасном состоянии практически во всех областях находятся озимые. Даже если не везде внесут рекомендованные объемы удобрений, то урожай все равно будет хорошим за счет естественного плодородия", - пояснил он.

Справка УНИАН. Урожай зерна в Украине в 2007 году составил 29 млн. тонн, что на 15% ниже показателя 2006 года. Прогноз урожая зерновых на 2008 год составлял 40 млн. тонн.

4 февраля министр аграрной политики Украины Юлий МЕЛЬНИК сообщил, что в прошлом году урожайность зерновых достигла рекордного уровня - 53,3 млн. тонн.