Украина экспортировала уже 22 тысячи тонн меда

С начала текущего года украинские предприятия экспортировали 21,9 тысячи тонн меда на общую сумму 36,9 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

При этом ведомство не привело сравнительные данные для расчета динамики показателей.

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Согласно сообщению, крупнейшим импортером украинского меда за указанный период были США. В январе-апреле Украина поставила на рынок этой страны около 12,6 миллиона долларов, что составляет 34% от общего экспорта этой продукции. Второе место по объему импортируемого меда заняла Германия (8,5 миллиона долларов - 23%), а третье место - Польша (3,7 миллиона долларов - 10%).

Пресс-служба добавила, что за отчетный период Украина импортировала 6 тонн меда на 24 тысяч долларов. Основными поставщиками этого продукта в Украину выступили Чехия (14 тысяч долларов - 61%) и Литва (7 тысяч долларов - 30%).

Пресс-служба напомнила, что в 2016 году Украина поставляла мед в 19 стран Европы. Лидерами по импорту украинского меда были Германия (18,5 тысячи тонн), Польша (10,9 тысячи тонн) и Франция (2,3 тысячи тонн).

Пресс-служба добавила, что за последние 5 лет мировой импорт украинского меда увеличился на 32% и продолжает расти.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украина в прошлом году экспортировала рекордный объем меда – 56,9 тысячи тонн, что на 58,2% больше, чем в 2015 году, и почти в 6 раз превышает показатель 2011 года. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 97,3 миллиона долларов, что на 15,8% больше, чем годом ранее.

По состоянию на 11 января Украина полностью исчерпала годовую квоту на 2017 год на беспошлинный экспорт меда в страны ЕС, которая составляет 5,2 тысячи тонн.

По данным Минагропрода, общий экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов), США (0,9% - 45 миллионов долларов).