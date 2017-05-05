Экс-чиновник Государственной зерновой корпорации получил 3,5 года тюрьмы за служебную халатность

Бывший начальник одного из структурных подразделений ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ), в результате служебной халатности которого государственному бюджету причинен ущерб в особо крупных размерах, приговорен к 3,5 годам тюрьмы.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Государственным обвинителем в судебном заседании доказано, что указанное должностное лицо в феврале прошлого года допустило служебную халатность, перечислив более 21 млн гривень государственных средств за якобы закупку 5000 тонн кукурузы на банковский счет, открытый злоумышленниками по поддельным документам», - говорится в сообщении.

По результатам судебного рассмотрения судом первой инстанции 4 мая бывший служащий осужден к реальной мере наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года с уплатой штрафа в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Обвиняемого взяли под стражу сразу после оглашения приговора.

Кроме того, благодаря оперативному реагированию органа досудебного следствия, по ходатайству которого на банковский счет злоумышленников наложен арест, бюджетные средства в полном объеме будут возвращены на счета ПАО «ГПЗКУ».

Как сообщал УНИАН, в конце января текущего года детективы НАБУ задержали трех человек, причастных к нанесению ущерба ГПЗКУ в размере более 60 млн долл. Во время досудебного расследования было установлено, что в 2014 году задержанный чиновник вместе с другими служебными лицами разработали схему, по которой принадлежавшее ГПЗКУ зерно продавалось по заниженным ценам международному зернотрейдеру через подконтрольных посредников. Он, в свою очередь, продавал приобретенное зерно по рыночным ценам, а разница в стоимости должна была прийти на счета одной из компаний-посредников.

Генеральная прокуратура Украины проводила досудебное расследование уголовного дела по подозрению бывшего руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации в злоупотреблении служебным положением.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.