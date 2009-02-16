Арбитраж Москвы повторно рассмотрит иск "Макдоналдс"

Арбитражный суд Москвы в понедельник вернется к иску "Макдоналдса"о признании незаконным решения о доначислении ему 160 миллионов рублей налогов, сообщает РИА Новости.

19 декабря суд отложил рассмотрение иска в связи с большим объемом рассматриваемого дела. ЗАО "Москва-Макдоналдс" оспаривает решение Межрайонной инспекции ФНС 48 по Москве о доначислении компании 160 миллионов рублей налогов за 2003-2005 годы. По итогам проверки налоговики пришли к выводу, что "Макдоналдс" приобретал упаковочный материал у фирм-однодневок, а также использовал льготы по НДС при закупке мясных и молочных продуктов у компаний, не имеющих необходимых сертификатов. "Макдоналдс" не согласился с этим решением налоговой инспекции. Процесс слушается в закрытом режиме по ходатайству истца.