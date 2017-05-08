РФ стала крупнейшим покупателем украинского вина

20:03, 08 мая 2017
Агро
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С начала года Украина экспортировала вина на 12 миллионов долларов, больше всего вина было поставлено в Россию.

Иллюстрация REUTERS

В январе-апреле текущего года Украина импортировала 12 миллионов литров вина на 23,4 миллиона долларов.

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Об этом сообщает Аgravery со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

В частности, больше всего вина в течение указанного периода Украина импортировала из Италии ― на 6 миллионов долларов, что составляет 25,7% от общего объема импорта.

На втором месте ― Грузия, с которой было импортировано вина на 3,4 миллиона долларов (14,65%). Третью строчку заняла Франция ― 3,3 миллиона долларов (14%).

Вместе с тем, Украина экспортировала вина в течение отчетного периода вдвое меньше, чем импортировала ― 12 миллионов долларов в частности, больше всего вина было поставлено в Россию ― на 6,3 миллиона долларов (52,8%).

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Теги: #экспорт#аграрии#вино для РФ