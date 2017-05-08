РФ стала крупнейшим покупателем украинского вина

В январе-апреле текущего года Украина импортировала 12 миллионов литров вина на 23,4 миллиона долларов.

Читайте такжеВ Молдове вино объявлено продуктом питания

Об этом сообщает Аgravery со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

В частности, больше всего вина в течение указанного периода Украина импортировала из Италии ― на 6 миллионов долларов, что составляет 25,7% от общего объема импорта.

На втором месте ― Грузия, с которой было импортировано вина на 3,4 миллиона долларов (14,65%). Третью строчку заняла Франция ― 3,3 миллиона долларов (14%).

Вместе с тем, Украина экспортировала вина в течение отчетного периода вдвое меньше, чем импортировала ― 12 миллионов долларов в частности, больше всего вина было поставлено в Россию ― на 6,3 миллиона долларов (52,8%).