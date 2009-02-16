Химпредпрятия полностью обеспечат аграриев удобрениями

Украинские химпредпрятия заявляют, что обеспечат отечественных аграриев удобрениями в полном объеме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины, на днях в министерстве прошло совещание относительно обеспечення сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями украинского производства под весенне-полевые работы 2009 года.

По данным министерства, на сегодня аграрии закупили 189 тыс. т (в физическом весе) минеральных удобрений на украинских химических предприятиях, что составляет всего 50% заявленных Минагрополитики объемов поставок агрохимикатов.

Отмечается, что в основном закупается амиачная селитра, которая пользуется наибольшим спросом у аграриев во время проведения весенне-полевых работ.

При этом у производителей удобрений возникают сложности со сбытом ряда других минеральных удобрений, в частности, фосфорных агрохимикатов. Это обусловлено, в первую очередь, массовым импортом удешевленной аналогичной продукции из России и Белорусии и неплатежеспособностью потребителей АПК.

Отмечается, что для проведения ритмических закупок минеральных удобрений в текущем году необходимо наличие финансовых ресурсов у сельхозпроизводителей – порядка 5 млрд. 987 млн. грн., с равномерной разбивкой по согласованным графикам поставок.