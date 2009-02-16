В Украине в 2008 году введено в эксплуатацию 10,5 млн. кв. м жилья

В 2008 году в Украине введено в эксплуатацию 10 496 тыс. кв. м жилья, в том числе индивидуальными застройщиками – 5 831 тыс. кв. м

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Напомним, Министерство регионального развития и строительства Украины прогнозировало в 2008 году ввод в эксплуатацию 9,6-9,8 млн. кв. м жилья в Украине.

Справка УНИАН. В 2007 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 244 тыс. кв. м жилья, что на 18,7% больше, чем в 2006 году.