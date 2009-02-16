На 1 февраля в наличии имелось 18,8 млн. тонн зерна

В Украине, по данным на 1 февраля 2009 года, в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 18,8 млн. тонн зерна, что на 45% больше против 1 февраля 2008 г., в том числе 9,1 млн. тонн пшеницы (на 55% больше).

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 9,8 млн. тонн зерна (в 2,1 раза больше показателя на 1 февраля 2008 г.), в том числе 4,2 млн. тонн пшеницы, 2,2 млн. тонн кукурузы, 1,7 млн. тонн ячменя, 236 тыс. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 9 млн. тонн зерна, в том числе зернохранящие – 6 млн. тонн.

Запасы семян подсолнечника на 1 февраля т.г. составили 3,2 млн. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 1,3 млн. тонн, а в предприятиях, которые осуществляют переработку и хранение, - 1,9 млн. тонн.