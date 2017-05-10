Россия после визита Додона на парад в Москве разрешила поставки молдавских вин

Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 20 видов продукции молдавского винодельческого предприятия "Крикова", передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

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Специалисты Роспотребнадзора завершили экспертизу представленной документации и лабораторные исследования образцов винодельческой продукции комбината по производству вин "Крикова" (SA "CRICOVA" Республика Молдова).

"По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин "Крикова" (SA "CRICOVA") разрешены поставки указанной продукции в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили режим поставок в Россию винодельческой продукции "Крикова" (SA "CRICOVA") будет осуществляться как и ранее в режиме одного окна.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились.

Россия в 2000-х годах неоднократно вводила запрет или ограничения на импорт молдавских вин. Роспотребнадзор объяснял это претензиями к качеству вина. В Кишиневе говорили о политической подоплеке решений. Последний раз запрет на импорт молдавских вин Россия ввела в 2013 году.

В 2015 Роспотребнадзор разрешил пяти молдавским предприятиям возобновить поставки вина в Россию. До 2006 года молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. К 2013 году Молдове удалось восстановить всего 10-12% доли своей продукции на рынке России.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон оказался единственным иностранным главой государства, который посетил военный парад на Красной Площади в Москве по случаю 9 мая.

Додон стал первым за 15 лет президентом Молдовы, посетившем военный парад в Москве.

Президент Молдавии Игорь Додон вступил в должность главы страны 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.