В Черновицкой области зафиксировали новую вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Черновицкой области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары обнаружили труп дикого кабана, зараженного АЧС, в лесных угодьях в Сокирянском районе.

Диагноз подтвержден лабораторными исследованиями.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 67 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 10 мая на территории Украины ветеринары зарегистрировали 215 вспышек АЧС в 23 областях.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине более 200 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.