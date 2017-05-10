Совет ЕС завтра рассмотрит вопрос увеличения квот на беспошлинный ввоз украинских сельхозтоваров

Совет Европейского Союза завтра, 11 мая, рассмотрит вопрос увеличения годовых квот на беспошлинный ввоз украинских сельскохозяйственных товаров в ЕС , сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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«11 мая Советом ЕС будет рассмотрен вопрос об увеличении квот на экспорт некоторых видов товаров для Украины. Этот вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС по иностранным делам в разделе «Торговля», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минагропрода сообщала, что расширение квот относится к таким видам продукции, как мед (на 3 тыс. тонн), виноградный сок (на 500 тонн), кукуруза (на 650 тыс. тонн), ячменная крупа и мука (на 7,8 тыс. тонн), овес (на 4 тыс. тонн), ячмень (на 350 тыс. тонн). В то же время, это решение не относится к украинским томатам, ячменю и мочевине, которые, по мнению евродепутатов, не нуждаются в дополнительной поддержке со стороны ЕС.

Выделение Украине дополнительных квот на беспошлинный экспорт будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса и увеличению торговых потоков.

Как сообщал УНИАН, по данным министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, экономический эффект от принятия Европейским парламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС составит около 196,95 млн долл.

Согласно информации Минагропрода, в настоящее время объем квот на экспорт на рынок ЕС украинской кукурузы составляет 400 тыс. тонн, круп и муки – 6,6 тыс. тонн, овса – 4 тыс. тонн, меда – 5,2 тыс. тонн, виноградного и яблочного соков – 12 тыс. тонн, обработанных томатов - 10 тыс. тонн, сахара - 20 тыс. тонн.

По состоянию на начало мая текущего года Украина уже исчерпала годовые квоты на беспошлинный экспорт по шести группам товаров: мед, сахар, крупы и мука, виноградный и яблочный соки, кукуруза и обработанные томаты. Также почти полностью использована квота на экспорт пшеницы и закрыта основная квота на второй квартал по экспорту курятины.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января 2016 года.