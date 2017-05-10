В Украине подешевел "борщевой набор": цены на овощи упали на 15%

Цены на овощи борщового набора – капусту, картофель, морковь, свеклу и лук – с начала текущего месяца снизились на 10-15%, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинская аграрная конфедерация" (УАК).

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По данным пресс-службы, по состоянию на 10 мая стоимость картофеля на крупнейших оптовых площадках Украины колеблется в пределах 4,5-6 грн/кг, капусты – 8-12 грн/кг, моркови – 6-10 грн/кг, лука – 3,5-6 грн/кг, свеклы – 2-3,5 грн/кг.

"Достаточно заметная разница в стоимости по каждому виду продукции объясняется очень неоднородным качеством продукции. За овощи высокого качества продавцы просят в среднем в 1,5 раза более высокую цену, чем за некондиционный товар", – пояснили в ассоциации.

По данным УАК, в настоящее время на рынках наблюдается большое предложение именно некондиционной продукции, поскольку сельхозпроизводители распродают остатки, которые находятся в хранилищах с осени.

Пресс-служба добавила, что в начале мая 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на капусту выросли на треть, а картофель подорожал почти в 2 раза. Цены на лук и морковь почти не изменились, а свекла подешевела почти в 2 раза.

Как сообщал УНИАН, по данным УАК, цены на овощи борщового набора в апреле выросли на 78,3% по сравнению с мартом. Тогда в ассоциации пояснили, что причиной подорожания овощей стало сезонное сокращение их запасов и проблемы с логистикой в связи с неблагоприятными погодными условиями.